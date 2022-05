GIROUX, Pauline Isabelle



À l'hôpital du St-Sacrement le 12 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Pauline Isabelle, épouse de feu M. Lucien Giroux. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Claire Lessard, son fils Philippe (Anne-Sophie Côté), Isabelle (Denis Martin); sa petite-fille: Kelly-Ann. ses sœurs et sa belle-sœur: Gisèle (feu Harry Foisy), Suzanne (feu Paul-Henri Blondeau), feu Raymond (Gisèle Tremblay), feu André (Hélène Samson), Louisette (feu Jean Lemelin), Denise (feu Yvon Clavet), feu Jeannine (feu Roger Laverdière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux: Gabrielle (feu Aldège Huot), feu Raymond (feu Rita Faullem), feu Laurent (Pauline Ardoin), feu Marcel (feu Louisette Lagacé), feu Jean-Paul (Murielle Piché), Lucille (feu Claude Drouin), Fernande (Michel Noël), feu Adrien (feu Pauline Reid); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.