[EN DIRECT] 83e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre se poursuit en Ukraine pour une 83e journée alors que la Russie affirme que quelque 265 combattants ukrainiens retranchés dans l'aciérie Azovstal se sont rendus aux forces prorusses et constitués prisonniers.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h04 | Dans l'est de l'Ukraine, New York sous le feu des tirs russes

AFP

À quatre ans, le petit garçon sait déjà reconnaître le sifflement des missiles russes qui s'abattent sur New York.

«En voilà un», signale le garçonnet avec calme, quelques secondes avant que ne retentisse l'explosion d'un bâtiment, non loin de là.

Sa mère, épuisée, ne prend même pas la peine de se baisser. Après bientôt trois mois de guerre entre l'Ukraine et la Russie, Valéria Kolakévytch a entendu tant de tirs d'artillerie qu'elle sait par instinct reconnaître ceux qui atterriront tout près et ceux qui frapperont un peu plus loin.

5h30 | 265 combattants ukrainiens d'Azovstal se sont constitués prisonniers, selon Moscou

AFP

Quelque 265 combattants ukrainiens retranchés dans l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne à Marioupol, se sont rendus aux forces prorusses et constitués prisonniers depuis lundi, a affirmé mardi le ministère russe de la Défense.

5h16 | Les soldats russes tués en Ukraine: jeunes, pauvres et issus de minorités ethniques

AFP

Leur nombre est un secret savamment gardé et largement minoré par Moscou. Parmi les milliers de soldats russes morts en Ukraine, beaucoup sont très jeunes, issus des régions les plus pauvres de leur pays, et souvent de ses minorités ethniques, affirment des experts.

4h55 | Le corps d'un volontaire tchèque retrouvé en Ukraine

Le corps d'un Tchèque a été retrouvé en Ukraine, a annoncé mardi le ministère tchèque des Affaires étrangères et des médias l'ont identifié comme un volontaire tué par balle.

0h45 | La difficile reprise de la vie quotidienne à Kharkiv

AFP

Trois femmes plantent des fleurs pour une composition sur un rond-point du centre de Kharkiv. A quelques kilomètres de là, à la sortie nord de la ville, des hommes remplissent des sacs de sable pour mettre en place un barrage.

Cette double-image illustre la vie de Kharkiv, qui essaie de reprendre un quotidien normal. La capitale régionale a été une des villes ukrainiennes les plus affectées par la guerre, subissant un assaut de plusieurs jours et des combats dans sa banlieue, fin février et début mars, puis subissant un pilonnage régulier.

L'étau autour de la ville s'est desserré depuis quelques jours, mais la guerre continue. Des dégâts importants ont été infligés à toutes les infrastructures, et de nombreux habitants ne sont pas encore revenus.

CARNET DE GUERRE | L’armée russe recule encore

Sources : Al Jazeera, Graphic News, Reuters, NATO.int ; Recherches : R. F. Choquette ; Infographie : K. Leblanc

L’armée russe continue à être chassée des territoires qu’elle occupait au nord de Kharkiv. Des batailles importantes se déroulent plus au sud, dans le Donbass.