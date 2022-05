Espagne: vers un «congé menstruel» inédit en Europe

Afin d’en finir avec un «tabou», le gouvernement de gauche espagnol a présenté mardi un projet de loi créant un «congé menstruel» pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une première en Europe.

«Nous allons être le premier pays d’Europe à instaurer un arrêt maladie temporaire financé intégralement par l’État pour des règles douloureuses et invalidantes», s’est félicité la ministre de l’Égalité, Irene Montero, à l’issue du Conseil des ministres.

AFP

«Les règles ne seront plus tabous (..) C’en est fini d’aller au travail avec des douleurs» ou en «se gavant de comprimés» et «de cacher notre douleur», a ajouté la ministre, l’une des chefs de file du parti de gauche radicale Podemos, partenaire du parti socialiste du premier ministre Pedro Sánchez au sein du gouvernement de coalition.

La ministre avait indiqué plus tôt à la télévision publique que cet arrêt maladie, qui devra être signé par le médecin traitant, «n’aurait pas de durée limite» alors qu’une version préliminaire du projet diffusée la semaine dernière par les médias évoquait un congé de trois jours pouvant être porté à cinq en cas de symptômes aigus.

Ce texte devra être approuvé par le Parlement où le gouvernement est minoritaire, avant de pouvoir entrer en vigueur.

Mesure rare et controversée

Si l’exécutif obtient le feu vert des députés, l’Espagne deviendra le premier pays en Europe et l’un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l’instar du Japon, de l’Indonésie ou de la Zambie par exemple.

«Nous avançons en matière de féminisme. Les femmes doivent pouvoir décider librement de leurs vies», a salué Pedro Sánchez sur Twitter en référence à un projet de loi qui renforce par ailleurs le droit à l’avortement dans le pays.

Aprobamos en #CMin la #LeySaludSexual que amplía los derechos sexuales y menstruales de las mujeres, garantiza el aborto en igualdad de condiciones y protege sus derechos en el ámbito reproductivo. Avanzamos en feminismo. Las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas pic.twitter.com/Olu0qQYzUm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 17, 2022

En France, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, quelques entreprises accordent un tel «congé menstruel» à leurs salariées mais il n’est pas inscrit dans la loi.

En Espagne, la mesure a toutefois suscité des réticences au sein même de l’exécutif, parmi les ministres socialistes, mais aussi au sein des syndicats.

«Il faut faire attention avec ce type de décision», avait mis en garde vendredi la secrétaire générale adjointe de l’UGT, l’un des deux principaux syndicats espagnols, Cristina Antoñanzas, en se disant inquiète vis-à-vis d’un possible frein à l’embauche des femmes de la part d’employeurs voulant éviter ces absences.

Une analyse réfutée par Commissions ouvrières (CCOO), l’autre grand syndicat espagnol, qui a salué une «avancée législative» majeure, de nature à «rendre visible et reconnaître un problème de santé jusqu’à présent ignoré».

Faciliter l’avortement

Ce «congé menstruel» est l’une des mesures phares d’un projet de loi plus large prévoyant également de renforcer l’accès à l’avortement dans les hôpitaux publics, qui pratiquent moins de 15% des IVG dans le pays en raison d’une objection de conscience massive des médecins.

Il doit également permettre aux mineures d’avorter sans l’autorisation de leurs parents à 16 et 17 ans en revenant sur une obligation instaurée par un précédent gouvernement conservateur en 2015.

L’avortement a été dépénalisé en Espagne en 1985 puis légalisé en 2010, mais l’IVG reste un droit semé d’embûches dans ce pays à forte tradition catholique où les mouvements anti-IVG sont très actifs.

Le texte du gouvernement prévoit aussi un renforcement de l’éducation sexuelle dans les écoles ainsi que la distribution gratuite de pilules du lendemain dans les centres de soins et de moyens contraceptifs dans les lycées.

La ministre de l’Égalité souhaitait aussi inclure dans ce projet de loi la réduction de la TVA sur les produits d’hygiène menstruelle, de 10% à 4%, mais cette mesure n’a finalement pas été retenue.

L’Espagne est un pays considéré comme l’un des pionniers en Europe en matière de féminisme depuis l’adoption en 2004 d’une loi sur les violences de genre. Se revendiquant féministe, le gouvernement Sánchez compte plus de femmes (14) que d’hommes (9 en incluant le premier ministre).

Congés menstruels: une poignée d’autres pays dans le monde

Le droit pour les femmes à un «congé menstruel», présenté mardi par le gouvernement espagnol dans le cadre d’un projet de loi, n’existe pour l’heure que dans une poignée de pays, essentiellement en Asie.

Voici un aperçu des dispositifs comparables au projet espagnol, qui prévoit l’attribution d’un arrêt maladie spécifique en cas de règles douloureuses, financé par l’État.

Japon: dans la loi depuis 1947

Au Japon, le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi depuis 1947: les entreprises ne peuvent forcer une employée à travailler si elle demande à être en «congé menstruel».

Il n’y a pas de limite au nombre de jours qui peuvent être pris pour ce type de congés mais ils ne sont généralement pas payés.

Quelque 30% des entreprises seulement proposent de rembourser entièrement ou partiellement ces congés périodiques, selon une étude du ministère japonais du Travail, réalisée en 2020 sur 6 000 enteprises.

Cette enquête avait alors établi que seulement 0,9% des employées éligibles déclaraient avoir pris des congés menstruels.

Corée du Sud: un jour par mois

En Corée du Sud, les employées sont autorisées à prendre un jour de congé menstruel par mois, qui n’est pas payé.

Les entreprises qui ne respectent pas la loi sont passibles d’une amende de 5 millions de won, soit environ 3 750 euros.

Ce congé règles était payé jusqu’en 2004, date d’une importante modification en matière de droit du travail.

Selon un sondage effectué en 2018, seulement 19% des employées déclarent utiliser le droit au congé menstruel.

Indonésie: un ou deux jours par cycle

En Indonésie, une loi adoptée en 2003 prévoit un ou deux jours de congés payés en début de cycle menstruel, en cas de règles douloureuses.

La loi oblige seulement les employées à notifier à leurs employeurs la date de prise de ces congés. Mais la mise en œuvre dans le détail de ce dispositif est laissée aux entreprises et à leurs salariés.

Dans la pratique, beaucoup d’entreprises n’autorisent qu’un seul jour de congé menstruel ou aucun en choisissant d’ignorer la loi.

Taïwan: trois jours maximum par an

Taïwan reconnaît également le droit au congé menstruel pour les employées dans la limite d’un jour par mois et d’un total de trois jours par an.

Il est toutefois possible pour les salariées de bénéficier de plus de jours de congés menstruels, mais ils sont dans ce cas comptabilisés comme des jours de congé maladie normaux.

Ces jours de congés particuliers sont remboursés, tout comme les congés maladie, comme des demi-journées travaillées.

Chine: des recommandations

En Chine, il n’existe pas de loi nationale sur les congés menstruels mais des recommandations des ministères de la Santé et du Travail pour accorder un ou deux jours de congés maladie sur certificat médical, aux femmes souffrant de règles très douloureuses.

Zambie: «la fête des mères» depuis 2015

Pays d’Afrique australe, la Zambie a adopté en 2015 une loi accordant aux femmes le droit à un congé menstruel qui leur permet de prendre un jour de congé supplémentaire par mois, sans préavis ni certificat médical en cas de règles douloureuses.

Surnommé dans le pays «fête des mères», le congé menstruel est généralement accepté mais certains employeurs restent réticents et demandent par exemple que les femmes donnent un préavis.

«Certaines entreprises ne veulent même pas entendre parler du fait que leurs employées ont droit à la +fête des mères+», explique Ruth Kanyanga Kamwi, spécialiste en communication et militante féministe. Mais grâce notamment aux syndicats, les salariées sont de plus en plus nombreuses à exercer leur droit, explique-t-elle.

Plusieurs entreprises à travers le monde

Plusieurs entreprises à travers le monde offrent la possibilité à leurs employées de prendre des «congés règles». Le mouvement est récent avec des annonces faites ces derniers mois ou années.

Ainsi, le fonds de pension australien Future Super, l’entreprise de livraison indienne Zomato ou encore le fabricant français de mobilier Louis proposent six, dix ou 12 jours de congés payés supplémentaires par an à leurs employées souffrant de règles douloureuses.