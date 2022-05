Exposition: ces religieuses qui ont fait avancer la science

Avons-nous sous-estimé l’apport bénéfique des religieuses dans les avancées scientifiques qui ont conduit à la pratique de la science moderne?

C’est du moins ce qu’avance la nouvelle exposition temporaire du Site historique Marguerite-Bourgeoys, installée dans le Vieux-Port de Montréal, «Religieuses, enseignantes et... scientifiques!» En effet, les communautés religieuses féminines auraient joué un rôle important dans la diffusion des connaissances scientifiques chez les jeunes filles, et ce, dès le début du 19e siècle.

Bien qu’elles aient été des femmes d’église, les enseignantes utilisaient des moyens avant-gardistes pour transmettre les connaissances et susciter l’intérêt de leurs étudiantes.

L’expo qui a débuté en avril met également en lumière la façon dont les Ursulines et la Congrégation de Notre-Dame ont mis sur pied des programmes novateurs d’enseignement des sciences destinés à leurs étudiantes, à une époque où l’éducation des femmes était peu valorisée.

En plus de présenter différents objets scientifiques de l’époque, les divers instruments de laboratoire et les travaux d’étudiantes, l’exposition revient sur le parcours sinueux des femmes en sciences et les accomplissements marquants de ces dernières.

L’exposition sera érigée au Site historique Marguerite-Bourgeoys jusqu’en avril 2023 et sera par la suite présentée au Musée des Ursulines de Trois-Rivières.