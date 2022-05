Face à la pénurie aux États-Unis, Nestlé va importer des laits infantiles depuis la Suisse

ZURICH | Face à la pénurie de laits pour bébé aux États-Unis, le géant suisse de l’alimentation Nestlé va acheminer par avion des laits infantiles depuis la Suisse et les Pays-Bas, a indiqué mardi une porte-parole du groupe à l’AFP.

Le groupe suisse va importer spécifiquement deux marques de lait hypoallergénique, la pénurie étant une source de stress supplémentaire pour les parents de bébés intolérants aux protéines de lait de vache.

«Nous avons donné la priorité à ces produits parce qu’ils répondent à des besoins médicaux critiques», a indiqué une porte-parole du groupe à l’AFP, confirmant une information de presse.

Ces deux marques de lait hypoallergénique sont déjà habituellement importés depuis les Pays-Bas, pour le lait Gerber Good Start Extensive HA, et depuis la Suisse pour le lait Alfamino.

Mais face à la pénurie, le groupe a décidé de les acheminer par avion «pour répondre aux besoins immédiats», a précisé la porte-parole du groupe, qui dispose aussi de deux usines aux États-Unis pour la production de laits infantiles.

Initialement causée par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et par un manque de main-d’œuvre en raison de la pandémie, la pénurie s’est aggravée lorsqu’en février une usine du fabricant Abbott dans le Michigan a fermé, après un rappel de produits soupçonnés d’avoir provoqué la mort de deux bébés.

L’agence américaine du médicament (FDA) a dédouané le lait, mais a émis un formulaire appelé «483” portant sur des irrégularités concernant l’usine, avait indiqué Abbott vendredi, précisant qu’il avait «immédiatement» commencé à mettre en œuvre des mesures correctives».

Lundi, Abbott a passé un accord avec la justice américaine pour pouvoir redémarrer la production dans cette usine.

La Maison-Blanche est de son côté en communication continue avec les quatre principaux fabricants, dont Nestlé mais aussi Reckitt, Abbott et Perrigo afin d’identifier les obstacles sur le plan des transports, de la logistique et des fournisseurs pour pouvoir augmenter la production et garantir rapidement l’acheminement des produits chez les détaillants.