Fête nationale: Roxane Bruneau, Sarahmée, Patrice Michaud et FouKi parmi les têtes d'affiche

Le spectacle de la Fête nationale sera de retour en force cette année avec la présentation d'une nouvelle programmation aussi variée que divertissante, et ce, pour tous les âges.

Roxane Bruneau, Patrice Michaud, Michel Pagliaro, FouKi, Jay Scott, Alicia Moffet, Ariane Roy, Kathia Rock, Les Louanges et Sarahmée seront du spectacle de la Fête nationale, le 23 juin prochain, à Montréal.

De retour en présence pour la première fois depuis deux ans en pandémie, la Fête nationale 2022 s'annonce prometteuse, avec à l'animation PY Lord. Plus de 30 musiciens, danseurs et chanteurs se partageront également la scène en cette soirée symbolique.

«Notre fête nationale constitue un moment fort dans l'année pour célébrer notre identité, notre histoire, notre langue et notre culture. Cet événement rassembleur est également une occasion de montrer que nous sommes fiers d'être Québécois!» a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, via un communiqué.