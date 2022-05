Jeanick Fournier remporte «Canada’s Got Talent»

Le rêve de Jeanick Fournier s’est réalisé: la chanteuse et préposée aux bénéficiaires de Saguenay est la grande championne de la saison 2022 de l’émission Canada’s Got Talent.

L’artiste de 49 ans a mis la main sur une bourse de 150 000 $ et une invitation à participer aux spectacles d’America’s Got Talent.

Photo courtoisie, Jag Gundu/Canada's Got Talent

Dernière des huit finalistes à s’exécuter, Jeanick Fournier, qui chantait devant son mari et son fils Yohan, un de ses enfants adoptifs atteints de trisomie-21, avait parié sur une chanson de Queen, The Show Must Go On.

Dans une robe d’un bleu vif, soutenue par huit musiciens dont une section de cordes, Jeanick Fournier a soulevé la foule de sa voix puissante.

Photo courtoisie, Jag Gundu/Canada's Got Talent

