Finale de Canada’s Got Talent: Jeanick Fournier touchée par l’appui des Québécois

Qu’importe le résultat de la finale de Canada’s Got Talent, ce soir, la chanteuse de Saguenay Jeanick Fournier n’oubliera jamais le soutien que lui ont manifesté les Québécois durant son aventure.

«C’est extraordinaire», a confié l’artiste de 49 ans, mardi matin, tout juste avant de quitter pour le studio d’où sera présentée en direct, à CITY-TV, à 20h, la grande finale de l’émission.

C’est grâce à un vote du public que Jeanick Fournier a pu obtenir sa place en finale. Même si elle avait épaté les juges en demi-finale, elle a été contrainte de passer par une étape supplémentaire afin d’avoir son billet pour l’étape ultime.

«Je n’ai que de la reconnaissance et je veux dire un énorme merci au public québécois. Cela a créé un lien extraordinaire avec les gens. Ce qui me touche beaucoup et me nourrit, ce n’est pas de savoir le nombre de vues de mes vidéos, c’est quand Mme Thérèse vient me voir et me dit : vous m’avez donné des frissons, du bonheur et des émotions qui me font du bien. Je pense que les gens se reconnaissent en moi.»

Fébrile

Elle aura encore besoin de l’appui des Québécois, ce soir, puisque le grand gagnant de Canada’s Got Talent sera soumis au vote populaire. Les téléspectateurs pourront voter jusqu’à la fin de l’émission, à 22h.

«Je suis fébrile», a admis Jeanick Fournier, qui a promis de profiter de chaque minute de cette journée pas comme les autres.

«Fais-moi confiance, je vais m’amuser, je suis là pour ça.»