La Fondation des Canadiens pour l’enfance remets 570 000 $

Cette année, la Fondation des Canadiens pour l’enfance a accordé un soutien financier à 41 organismes communautaires à travers le Québec, afin d’appuyer des projets encourageants un mode de vie sain par l’activité physique chez les jeunes de 4 à 17 ans.

Photo Pierre-Paul Poulin

Pierre Boivin, président du CA de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, est accompagné de la directrice générale de la fondation, Geneviève Paquette, de David Lemieux, le vice-président et directeur général à Valeurs mobilières Desjardins, et du président des Anciens Canadiens, Réjean Houle.

Photo Pierre-Paul Poulin

Certains dons aident près de 15 000 jeunes. La directrice du Camp Mère Clarac, Cindy Lajeunesse, est en compagnie de Sœur Jacinthe Caron, la directrice générale de l’École Marie-Clarac, et de la voix du Canadien, Michel Lacroix.

Photo Pierre-Paul Poulin

Marie-Andrée Lefebvre, de la Fondation Santé Urbaine, est en compagnie de Mélanie Lemieux, de Points jeunesse du Granit, de Linda Bell, de Jeunesse au Soleil, et d’Isabelle Lucier, de l’École primaire Édouard-Laurin.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les dons ont été distribués lors d’une cérémonie de remise de chèques. Geneviève Morand et Christine Landry, d’Espace Multisoleil, sont entourées de Steve Joseph et d’Alexandre St-Arnaud, de la Fondation des aveugles.

Photo Pierre-Paul Poulin

La Fondation permet de préparer des projets sportifs et récréatifs. Mylène Du Bois, du Centre de pédiatrie sociale Laval, est en compagnie de Stéphanie Descart et d’Alexis Côté, de CPV-MHM, et d’Oscar Elimby, de Mener Autrement.

Photo Pierre-Paul Poulin

Youppi! était bien entouré de Marie-Ève Lapointe, de Projet Harmonie, ainsi que de Josianne Robichaud et de Marie Pier Dubé de l’école des Hauts-Sommets, à Sainte-Perpétue.

Photo Pierre-Paul Poulin

Parmi les membres de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, on aperçoit Ryan Frank, Geneviève Paquette, Caroline Benoit et Marie-Claude Lépine.