L’armée russe recule encore

L’armée russe continue à être chassée des territoires qu’elle occupait au nord de Kharkiv. Des batailles importantes se déroulent plus au sud, dans le Donbass.

L’armée russe a bombardé plusieurs villes, dont Odessa, Soumy et Mykolaïv.

Une importante bataille se dessine dans la région d’Izioum. Selon l’Institute for Study of War, la ville de Sievierodonetsk serait la prochaine cible de l’armée russe.

L’issue de la guerre au Donbass et dans le sud de l’Ukraine n’est pas encore scellée. Trois constats apparaissent avec de plus en plus de netteté.

Sources : Al Jazeera, Graphic News, Reuters, NATO.int ; Recherches : R. F. Choquette ; Infographie : K. Leblanc

Constats

D’abord, les troupes russes ont beaucoup de difficulté à prendre les villes, et l’armée ukrainienne excelle dans les combats de guérilla urbaine.

Ensuite, les positions que les Russes fortifient depuis des années dans les territoires occupés du Donbass seront difficiles à reconquérir, car l’armée ukrainienne ne possède pas, pour le moment, la capacité militaire requise.

Enfin, les territoires nouvellement conquis plus au sud sont plus faciles à défendre par les Russes, parce qu’il s’agit de plaines.

Veto

La Finlande et la Suède ont officiellement demandé leur adhésion à l’OTAN. Cependant, la Turquie avertit qu’elle imposera son veto tant que les deux pays soutiendront les Kurdes indépendantistes de Turquie.

Le gouvernement russe justifie auprès de sa population les demandes formelles d’adhésion de la Finlande et de la Suède en disant qu’elles sont des erreurs causées par le « faible niveau » des dirigeants de ces deux pays.

Vladimir Poutine a aussi déclaré qu’il ne voyait pas de menace dans ces adhésions.