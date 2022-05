Le Heat s’empare du premier match de la finale de l’Est

Les Celtics de Boston ne semblaient toujours pas être retombés de leur nuage, deux jours après avoir vaincu les Bucks de Milwaukee dans le septième match émotif de leur duel de deuxième tour. Mardi à Miami, le Heat a facilement eu raison d’eux, l’emportant 118 à 107.

Jimmy Butler a démontré qu’il serait à prendre au sérieux à ses rivaux, lui qui a conclu le match avec 41 points, neuf rebonds et cinq passes décisives. Il n’a pas non plus chômé en défensive, lui qui a bloqué trois tirs adverses en plus de réaliser quatre vols de balle.

Quatre autres joueurs du Heat ont atteint au moins la barre des 10 points, dont Tyler Herro, qui en a inscrit 18.

Pour leur part, les Celtics étaient privés des services de Marcus Smart et Al Horford pour ce premier match, deux acteurs importants de leur triomphe contre les Bucks. C’est donc Jayson Tatum (29 points) et Jaylen Brown (24) qui ont tenté de soulever l’attaque des leurs, mais en vain.

Le deuxième match de cette série, menée 1-0 par le Heat, aura lieu au domicile de ce dernier, jeudi.