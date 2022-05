Les Contes pour tous vont renaître sur Club illico

La franchise à succès Contes pour tous qui nous a donné «La guerre des tuques», «Bach et Bottine» et «La grenouille et la baleine» va renaître sur Club illico.

Trois nouveaux films vont en effet être proposés aux abonnés de la plateforme de Vidéotron au cours des cinq prochaines années en vertu d’une entente avec Les Productions La Fête, l’entreprise fondée par le défunt Rock Demers qui a été rachetée en 2015 par Dominic James. Ils seront coproduits avec Antonello Cozzolino d’Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu. C’est TVA Films qui les distribuera.

Le premier long métrage de la prochaine fournée sera «Coco ferme». Selon Dominic James, qui signe aussi le scénario, le film va autant faire rire qu’émouvoir. Il sera tourné cet été en Estrie par le réalisateur Sébastien Gagné. L’équipe est en pleine distribution des rôles, notamment ceux des trois jeunes au coeur des intrigues, des entrepreneurs qui mettent sur pied une ferme de 500 poules pondeuses. Cela implique bien des défis dans un contexte de révolution paysanne et de retour à la terre. «On voit beaucoup de jeunes et je suis agréablement surpris par la diversité dans le lot», a dit à l’Agence QMI le producteur et scénariste Dominic James.

Ce dernier sent toute la responsabilité d’offrir des films à la hauteur de la «marque».

«Ce n’est pas une tâche qu’on prend à la légère de relancer les Contes pour tous, a-t-il indiqué. On est tous les enfants des Contes pour tous. [...] Les Contes pour tous ont toujours réussi à toucher une corde sensible, humainement parlant. Rock Demers, André Melançon et les autres qui ont travaillé sur la série avaient la même intention de créer des personnages auxquels on pouvait s’identifier, dans des thématiques et des valeurs universelles.»

Les mêmes ingrédients figureront au menu, mais dans une facture résolument moderne, dans une volonté à la fois que les Québécois se reconnaissent et que les intrigues résonnent également auprès de publics internationaux.

Rock Demers a validé la relance

Dominic James a dit à l’Agence QMI que cette «renaissance» des Contes pour tous huit ans après le dernier film – «La gang des hors-la-loi», sorti en 2014 – a été suivie de près par Rock Demers jusqu’à son décès en août 2021, à l’âge de 87 ans. M. Demers a été généreux, à titre de mentor, en validant les choix de Dominic James pour assurer la pérennité de la franchise.

«J’ai repris Les Productions La Fête en 2015 et Rock a toujours été présent. Chaque fois qu’on avait une version d’un projet, il était mon premier lecteur. Avoir des notes de Rock Demers sur un scénario, ou sur un synopsis, c’est toujours pertinent. Je conserve ça très précieusement. J'ai eu une relation privilégiée avec lui, il était très au fait des films qu’on va faire.»

Des classiques des Contes pour tous aussi sur Club illico

La magie des Contes pour tous ne s’arrêtera pas aux nouveaux films. Les classiques de la série, qui ont été restaurés grâce au projet Éléphant – mémoire du cinéma québécois, vont aboutir eux aussi sur Club illico, dans une section bien à eux. Parmi les titres, on retrouvera «La guerre des tuques», «Opération beurre de pinottes», «Bach et Bottine» et «Les aventuriers du timbre perdu».