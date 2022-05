Les Coyotes devront éviter les faux pas pour conserver leur domicile

Les Coyotes de l’Arizona et leur propriétaire Alex Meruelo devront éviter les controverses, sans quoi ils pourraient être chassés du petit amphithéâtre de l’université Arizona State.

C’est ce que l’enquête du site The Athletic a permis de mettre en lumière, mardi. Selon le bail, toute affaire publicisée de «violation des principes de moralité largement répandus» ainsi que «d’incapacité à mener ses affaires avec intégrité et honnêteté et à agir comme citoyen corporatif» sera suffisante pour mettre fin à l’entente.

L’université cherche ainsi à défendre sa réputation, alors que celle des Coyotes a été entachée par plusieurs histoires compromettantes depuis l’arrivée de Meruelo, en 2019.

Le club a notamment contrevenu au protocole de recrutement mis en place pendant la COVID-19 en 2019. La Ligue nationale de hockey (LNH) l’avait privé de ses choix de première et deuxième ronde en 2021 pour cette raison.

Le choix de premier tour de l’équipe en 2020, Mitchell Miller, a quant à lui été repêché malgré une agression contre un Afro-Américain souffrant de troubles de développement à 14 ans. La décision de le sélectionner avait soulevé un tollé et l’équipe avait finalement décidé de couper les liens avec lui.

Par ailleurs, les activités reliées aux paris sportifs, dans lesquelles sont bien impliqués les Coyotes, ne doivent pas avoir lieu à l’intérieur du campus. Celles-ci font partie intégrante du modèle d'affaires de Meruelo, qui est également propriétaire d'un casino à Las Vegas. Cette interdiction s’étend à un demi-mille du campus.

Après un divorce compliqué avec la ville de Glendale qui a chassé l’équipe du Gila River Arena, les Coyotes ont signé un pacte de trois ans pour évoluer dans un aréna d’environ 5000 places. La situation se veut temporaire puisque les Coyotes prévoient la construction d’un nouvel amphithéâtre à Tempe, non loin de l’université Arizona State.