Les ratons laveurs des villes sont plus débrouillards!

Les ratons laveurs habitués aux humains sont vraisemblablement plus «intelligents» que ceux des régions sauvages, a démontré un chercheur québécois.

« Non seulement les ratons habitués aux humains ont-ils plus de succès que les ratons laveurs des régions sauvages à vaincre les obstacles, mais ils réussissent plus rapidement à accéder à la nourriture », explique le biologiste Louis Lazure, qui met actuellement la dernière main à son doctorat en comportement animal à l’Université Concordia.

Au cours de trois étés consécutifs, le coordonnateur à la recherche du Zoo de Granby a disséminé des appâts dans différents endroits des parcs nationaux du Québec et observé les stratégies des mammifères pour mettre la patte sur un savoureux mélange de nourriture à chat et de guimauve caché dans deux types de contenants.

Dans le premier, l’animal devait tirer sur un loquet et le faire glisser hors d’un anneau pour se régaler. Seulement 4% des animaux y sont parvenus. Dans le second dispositif, il s’agissait de faire glisser deux tubes. Un truc réussi par 40% des chapardeurs.

Photo Courtoisie Louis Lazure

Plus rapides et plus inventifs

À l’aide de caméras dotées de vision nocturne, le biologiste a accumulé plus de 37 heures de tournage qui lui ont permis d’observer une nette différence entre les individus habitués à la présence humaine, dans des zones récréatives où le camping est permis, et les zones de préservation où aucun humain ne circule, en principe.

La différence observée entre les ratons habitués aux humains et les autres, en zone sauvage, se situait dans la rapidité d’exécution et dans la diversité des tentatives menées pour parvenir à leurs fins. « Cela n’est pas très étonnant si on considère que les animaux qui sont habitués aux humains ont eu à rivaliser d’ingéniosité pour venir à bout des loquets sur les poubelles, glacières et paniers de victuailles. Tandis que ceux des zones de préservation, en pleine forêt, n’ont pas accès à ces sources de nourriture. »

Aucune différence cognitive n’a été notée entre les mâles et les femelles mais cette téléréalité a montré quelques moments de haute intensité dramatique : une bataille sérieuse entre deux ratons fâchés et une prise de bec avec une mouffette attirée par le buffet. La recherche, effectuée en collaboration avec la Société des établissements de plein-air du Québec (SÉPAQ) a été menée aux parcs nationaux de Yamaska, de Plaisance et des Îles de Boucherville.

Photo Courtoisie Louis Lazure

Nuisances

Considérés comme des nuisances à cause des ravages qu’ils causent dans les sites de camping, les ratons laveurs doivent parfois être euthanasiés. « Au Parc d’Oka, la situation était devenue hors de contrôle et nous avons dû en retirer une vingtaine l’an dernier », commente René Charest, responsable de la conservation à la SÉPAQ.

Ce sont des interventions nécessaires mais qu’on aimerait éviter, poursuit-il. C’est pourquoi les recherches comme celles-ci sont utiles. « Elles permettent de mieux comprendre cet animal avec lequel on doit trouver une façon de s’entendre. »

Il rappelle les règles de base que la SÉPAQ affiche dans ses établissements : ne pas nourrir les animaux et bien disposer de nos déchets alimentaires.