Libye: combats à Tripoli après l'arrivée du gouvernement rival

Tripoli est secouée mardi par des affrontements armés après que le gouvernement libyen désigné par le Parlement et soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar a annoncé son entrée dans la capitale, siège du pouvoir exécutif rival.

Dotée des réserves les plus abondantes d'Afrique, la Libye est en proie depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 à une série de crises politiques et de violences qui sapent le processus de transition censé tourner la page des années de dictature.

Dans la nuit, le service de presse de ce gouvernement a annoncé dans un communiqué «l'arrivée du Premier ministre du gouvernement libyen Fathi Bachagha, accompagné de plusieurs ministres, dans la capitale Tripoli, pour y débuter ses travaux».

Le gouvernement siégeant à Tripoli, né début 2020 d'un processus politique parrainé par l'ONU, n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce.

Des affrontements ont éclaté avant l'aube entre groupes armés après l'entrée du gouvernement de M. Bachagha, a constaté un journaliste de l'AFP qui n'était pas en mesure d'identifier précisément ces factions.

Des tirs nourris se poursuivaient en pleine ville vers 8 h locales (6 h GMT).

«Pacifiquement»

Dans une vidéo diffusée par des médias locaux, M. Bachagha a affirmé cependant avoir été «très bien accueilli» à Tripoli, et annoncé la tenue d'une conférence de presse en soirée durant laquelle il ferait «un discours d'unité au peuple libyen».

En février, le Parlement siégeant dans l'Est avait désigné cet ancien ministre de l'Intérieur, comme nouveau Premier ministre. Cette instance est soutenue par le puissant maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, dont les forces avaient tenté de conquérir la capitale en 2019.

Mais M. Bachagha n'avait jusque-là pas réussi à évincer l'exécutif en place à Tripoli, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeibah. Ce dernier a affirmé à maintes reprises qu'il ne remettrait le pouvoir qu'à un gouvernement formé à l'issue d'élections.

Dans une déclaration filmée, le ministre de l'Intérieur du gouvernement Bachagha, Issam Abu Zariba, a assuré que l'équipe gouvernementale prendrait ses fonctions «pacifiquement» et «dans le respect de la loi». Pour faciliter la transition, il a appelé «toutes les forces de sécurité (...) à coopérer».

Le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah avait comme principale mission l'organisation d'élections législatives et présidentielle, initialement prévue en décembre dernier.

Cependant, des querelles entre les caciques politiques locaux, notamment sur la base juridique du scrutin, ont entraîné le report sine die de ces élections sur lesquelles la communauté internationale fondait de grands espoirs pour enfin stabiliser le vaste pays d'Afrique du Nord.

Les rivaux politiques de M. Dbeibah estiment que son mandat a pris fin avec ce report.

Blocus pétrolier

Depuis 2011, la Libye, vaste pays de 7 millions d'habitants, reste miné par le chaos politique, les divisions entre institutions concurrentes dans l'Est et l'Ouest et par l'insécurité.

La production pétrolière, principale source de revenus du pays, est otage des divisions politiques, avec une vague de fermetures forcées de sites pétroliers ces dernières semaines.

Considérés comme proches du camp de l'Est, les groupes à l'origine des blocages réclamaient le transfert du pouvoir à M. Bachagha ainsi qu'une meilleure répartition des revenus pétroliers.

La production a depuis baissé d'environ 600 000 barils par jour, soit la moitié de la production quotidienne moyenne, entraînant un manque à gagner de «60 millions de dollars» par jour au moment où les prix flambent sous l'impact de la guerre en Ukraine, avait déploré fin avril le ministre du Pétrole et du Gaz dans un entretien à l'AFP.

Au même moment, le Conseil de sécurité de l'ONU, divisé, a adopté une résolution prolongeant de seulement trois mois sa mission politique en Libye, la Russie refusant toute durée plus longue tant qu'un nouvel émissaire onusien ne sera pas nommé.