Mitch Marner ébranlé, mais indemne

TORONTO | Les Maple Leafs n’ont pas remporté une série éliminatoire depuis 2004, mais leurs déboires sur la glace sont soudainement devenus moins importants quand ils ont appris que des criminels avaient braqué un fusil sur leur coéquipier Mitch Marner dans le but de lui voler son véhicule.

Le joueur vedette, qui touchait 10 millions $ cette saison, n’était pas disponible mardi afin de rencontrer les médias lors du bilan de fin de saison de l’équipe, à la demande de la police de Toronto.

Celle-ci a aussi demandé aux Maple Leafs de ne pas donner trop de détails au sujet de cette affaire, qui fait l’objet d’une enquête.

Mais tous les coéquipiers de Marner rencontrés mardi ont parlé du soulagement qu’ils ont ressenti quand ils ont appris que leur ami s’en était sorti indemne.

Le vétéran Jason Spezza a semblé particulièrement ébranlé par les événements, qui surviennent de plus en plus fréquemment dans la région de Toronto.

« On ne parle pas de hockey là. On parle de vie. Ça fait peur. C’est troublant. Je suis soulagé qu’il soit OK », a-t-il laissé tomber.

Pas lui la cible

Marner n’a pas été blessé par les suspects, trois hommes qui avaient en leur possession deux fusils et un couteau, a rapporté mardi le Toronto Star.

Ces derniers n’auraient pas été au courant que le véhicule appartenait à l’attaquant, peut-on aussi lire dans le Toronto Sun.

Ils n’en avaient que pour le Range Rover noir de la vedette des Leafs, un véhicule utilitaire sport dont la version d’entrée de gamme de l’année se vend environ 126 000 $.

« Vous voulez ma voiture ? Prenez-la ! » a répondu Marner à ses assaillants, selon ce qu’ont dit des témoins au Toronto Sun.

Ils ont ensuite filé avec le véhicule de luxe dans le but de le revendre.

L’attaque s’est déroulée vers 19 h 45 lundi, dans le stationnement d’un cinéma Cineplex d’Etobicoke, non loin du centre d’entraînement de l’équipe. Marner s’y rendait avec une amie dans la vingtaine afin de regarder un film.

Si Marner n’a pas été blessé durant le vol, il en est ressorti ébranlé, a mentionné son agent.

Rencontre plus douce

Marner s’est tout de même présenté au Centre d’entraînement des Maple Leafs mardi, afin de participer à sa traditionnelle rencontre de fin d’année avec les dirigeants de l’équipe.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a souligné que le ton de cette discussion avait été un peu différent, compte tenu du traumatisme que son protégé venait de vivre.

Phénomène en hausse

Le phénomène du carjacking (ou piraterie routière) prend de l’ampleur dans la région de Toronto. Elle consiste à voler un véhicule en proférant des menaces ou en étant violent à l’endroit de son conducteur.

Le nombre de plaintes déposées pour ce type de méfait a grimpé de 81 % en cinq ans.