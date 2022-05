Panne du service de télévision chez Bell au Québec et en Ontario

Les services de Télé Fibe de Bell étaient en panne pour certains clients du Québec et de l’Ontario, mardi soir.

«Les clients au Québec peuvent présentement subir des interruptions du service Télé Fibe. Nos équipes techniques enquêtent sur la cause et rétabliront le service le plus rapidement possible», a brièvement indiqué le géant des télécommunications sur son site internet en soirée. Un message similaire était aussi visible sur la page dédiée aux clients en Ontario.

La panne a d’abord été annoncée un peu après 18 h sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Bell a précisé que son application Fibe TV n’est pas touché par cette panne, dont la cause n’a pas été précisée dans l’immédiat.