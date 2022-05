Petit train va loin

Photo courtoisie

L’ex-député et ministre Sam Hamad (photo), maintenant vice-président principal chez Globatech, a accepté la présidence d’honneur de la campagne de financement annuelle de la Fondation Plein potentiel, qui cherche à amasser des fonds pour soutenir les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles dans la Capitale-Nationale depuis 25 ans. Vous pouvez dès maintenant contribuer à la campagne en vous rendant au www.petittrainvaloin.com pour acheter l’un des quelque 200 kilomètres de rail séparant Portneuf et Charlevoix, c’est-à-dire le territoire couvert par la Fondation Plein potentiel. Les entreprises sont invitées, quant à elles, à commanditer l’un des wagons de la campagne, ou encore à apposer leur nom sur l’une des gares se trouvant sur le trajet du petit train. La campagne culminera à l’automne avec la tenue d’un encan silencieux et d’un événement-bénéfice. Pour faire une demande d’aide financière ou un don : www.fondationpleinpotentiel.com.

100 000 $ pour le Rotacrabe

Photo courtoisie

Le Club Rotary de Thetford Mines a connu tout un succès le samedi 7 mai lors de son souper-

bénéfice de crabe à volonté qui a réuni près de 450 convives sous la présidence d’honneur de Véronic Jacques de Cliche Auto Ford Thetford. Les couverts, l’encan, les tirages et les commandites ont permis d’amasser 50 000 $. Le commanditaire majeur Essor Assurances, avec son président Michel Duval, a égalé ce montant en ajoutant un autre 50 000 $, pour un total de 100 000 $ de profits nets. Cette somme sera répartie à six organismes, soit la maison de fin de vie Les Couleurs du vent, la Fondation Pauline Grenier, la Banque alimentaire La Vigne, la Patrouille canadienne de ski au mont Adstock, le Club des petits déjeuners à la polyvalente de Thetford Mines et les autres œuvres du club Rotary. Sur la photo, les principaux intervenants du succès de la soirée.

Golf à Thetford

Photo courtoisie

Après deux ans d’absence, le tournoi de golf bénéfice de la Fondation Résidence Denis-

Marcotte sera de retour le vendredi 10 juin, dès 12 h 30 en départs simultanés, au club de golf et de curling de Thetford Mines, cette fois sous la présidence d’honneur d’Audrey Sévigny (photo) de l’équipe Doyon et Sévigny, RE/MAX Accès de Thetford Mines agence immobilière. Principale source de revenus pour la Fondation Résidence Denis-Marcotte, le tournoi de golf génère environ 25 000 $ de profits qui sont entièrement consacrés aux besoins toujours grandissants des résidents non autonomes pour la très grande majorité d’entre eux. Renseignements : 418 338-4556, poste 51600.

En souvenir

Photos d'archives

Le 17 mai 2012. L'opération Faufil de l'escouade Marteau frappe au coeur de l'administration montréalaise, arrêtant 9 personnes dont l'ancien bras droit du maire Gérald Tremblay, Frank Zampino (photo de gauche, ainsi que l'entrepreneur Paolo Catania (photo de droite).

Anniversaires

Photo courtoisie

Steve Barakatt (photo), pianiste, compositeur et producteur de réputation internationale, 49 ans...Yvon Godbout ex-chef cuisinier du restaurant La Fenouillère de l’arrondissement Ste-Foy...Tessa Virtue, patineuse artistique canadienne, 33 ans...Tony Parker, ex-joueur de la NBA (San Antonio Spurs et Charlotte Hornets), 40 ans...Jordan Knight, chanteur américain, New Kids on the Block, 52 ans...Sugar Ray Leonard, boxeur américain, 66 ans...Pierre Flynn, auteur-compositeur-interprète, 68 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 17 mai 2021 : Jean-Robert Faucher (photo), 66 ans, ex-journaliste à la télévision de Radio-Canada à Québec... 2020 : Monique Mercure (photo) 89 ans, comédienne québécoise... 2017 : Chris Cornell, 52 ans, nom mythique de la scène rock des années 90 avec le groupe Soundgarden...... 2015 : Chinx, 31 ans, rappeur américain... 2014 : Pierre Bachelet, 88 ans, homme politique français... 2014 : Anna Pollatou, 30 ans, gymnaste grecque, médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2000... 2013 : Elijah Harper, 64 ans, homme politique autochtone canadien et chef de tribu... 2012 : Donna Summer, 63 ans, chanteuse disco américaine... 2011 : Harmon Killebrew, 74 ans, joueur américain des ligues majeures de baseball... 2009 : Marcel Robidas, 85 ans, homme politique québécois... 2004 : Tony Randall, 84 ans, Félix dans la série Oscar et Félix... 1995 : Hector ‘Toe’ Blake, 82 ans, une légende du hockey... 1992 : Lawrence Welk, 89 ans, chef d’orchestre...