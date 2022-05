Plus de 10 milliards $ pour les Cowboys?

Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, prétend qu’il toucherait un joli magot s’il décidait de vendre la célèbre concession de la NFL.

L’homme d’affaires de 79 ans a ainsi déclaré récemment au réseau NBC Sports qu’il obtiendrait plus de 10 milliards $ s’il choisissait cette avenue. «Par contre, je veux être clair sur un point : je ne le ferai jamais. Je ne vendrai jamais les Cowboys, jamais», a-t-il insisté à dire.

Jones a fait ces commentaires dans une discussion qui portait sur l’éventuelle vente des Broncos de Denver, dont le magazine «Forbes» a estimé la valeur à 3,75 milliards $ l’an dernier. Plusieurs avancent que la formation du Colorado pourrait rapporter entre 4 et 5 milliards $, ce qui représenterait la plus imposante vente d’une équipe dans l’histoire du sport aux États-Unis.

Ayant acquis les Cowboys en 1989 pour la somme de 150 millions $, Jones a vu la valeur de son club grimper de 14 % en un an et passer à 6,5 milliards $ pour l’année 2021, tel que précisé par «Forbes». D’ailleurs, la formation de Dallas domine le classement annuel des concessions de la NFL. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (5 milliards $) et les Giants de New York (4,85 milliards $) suivent dans l’ordre.

Ailleurs dans le sport, le Chelsea FC de la Premier League anglaise de soccer a été vendu pour la somme de 5,22 milliards $, ce qui constitue un sommet de l’histoire du sport professionnel.