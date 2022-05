Shawn Barker ramène son spectacle hommage à Johnny Cash à Montréal et à Québec

Shawn Barker fera revivre Johnny Cash avec sa tournée The Man in Black en Amérique du Nord. Il fera une résidence de 12 spectacles au Cabaret du Casino de Montréal et il s’arrêtera au Théâtre Capitole à Québec.

Barker personnifie l’homme en noir depuis 2004. Il a donné plus de 1000 spectacles dans 12 pays avec des ventes totalisant un demi-million de billets.

Le chanteur américain lancera sa tournée The Man in Black avec une résidence de 12 spectacles, du 4 au 21 août, au Cabaret du Casino de Montréal. Il visitera ensuite 16 villes américaines avant de conclure sa tournée, les 10 et 11 novembre, au Capitole à Québec.

«Nous couvrons à peu près toute la carrière musicale de Cash, en commençant par les disques Sun Records et ses débuts, jusqu’à certaines choses qu’il a faites avec Rick Rubin et les enregistrements américains. La musique de Johnny a du feeling et c’est ce que l’on obtient le mieux lors d’un spectacle en direct», a indiqué Shawn Barker dans un communiqué de presse.

Accompagné par ses musiciens, Barker proposera les grandes chansons de Cash avec les Folsom Prison Blues, I Walk the Line, A Boy Named Sue, Hurt, la reprise de Nine Inch Nails et Ring of Fire.

Les billets pour les spectacles de Québec seront mis en vente vendredi à 10h. Ceux pour le Cabaret du Casino de Montréal sont déjà en vente sur casino.lotoquebec.com et sur ticketmaster.ca.