Un bon test pour la défense du CF Montréal

Pour la seconde fois en moins d’une semaine, le CF Montréal se rend dans le sud des États-Unis. L’avion s’est cette fois-ci posé au Tennessee pour un affrontement face au Nashville SC, mercredi soir au GEODIS Park, tout nouveau domicile du club local.

«Je suis très content de jouer dans un super stade. On m’a dit qu’il ressemblait au stade de Columbus», a mentionné Wilfried Nancy, lundi.

TVA Sports vous présentera ce match dès 20h30.

Ça changera du Nissan Stadium, domicile des Titans du Tennessee, où le CF Montréal avait dû se contenter d’un verdict nul de 2 à 2 après avoir pris l’avance 2 à 0 en première demie au deuxième match de la saison, l’an passé. Et deux mois plus tard, l’équipe avait à nouveau échappé une avance en accordant un but dans les arrêts de jeu pour se contenter d’un verdict nul de 1 à 1.

«Les matchs à Nashville sont toujours intéressants, a soutenu Nancy. C’est une équipe qui ne lâche jamais rien.»

Bon test

Le CF Montréal va tenter de poursuivre sa séquence sans défaite qui en est maintenant à huit matchs et va surtout essayer de maintenir sa fiche défensive très enviable depuis un mois.

En effet, il faut rappeler que Nancy et ses hommes n’ont accordé que cinq buts à leurs six dernières sorties et n’ont pas accordé plus d’un but par match au cours de cette période.

«Ça sera un changement parce que Nashville est très physique, surtout sur les phases arrêtées. Ils ont de grands attaquants qui aiment aller derrière les défenseurs», a soutenu Kamal Miller, mardi matin.

«Comme nous jouons bien en ce moment et que la brigade défensive présente une belle chimie, c’est le moment parfait pour affronter Nashville, a ajouté l’arrière ontarien. Ce sera un bon test pour voir où nous en sommes vraiment sur le plan défensif.»

Style différent

Si Miller parle ainsi, c’est parce que Nashville n’est pas du tout le même genre d’équipe que le Charlotte FC, que Montréal a défait samedi en Caroline du Nord.

«C’est un autre style de jeu, a convenu Nancy. On a joué Charlotte qui est une équipe de possession et Nashville est une équipe physique, capable de garder le ballon, mais plus directe.»

«C’est une équipe plus athlétique qui mise sur les courses en profondeur. Du coup, c’est un autre style de jeu.»

Les joueurs montréalais devront notamment se prémunir contre les courses dans la surface de Sebastian Breza.

«Nous savons qu’ils vont centrer dans la surface, nous devons être aux aguets, la communication sera importante et nous devrons être aussi intenses qu’eux.»