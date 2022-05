Un magasin Simons ouvrira ses portes dans les Maritimes

La chaine de magasins québécoise La Maison Simons ouvrira sa première succursale dans les Maritimes au printemps 2024.

Ce magasin, qui sera situé au Halifax Shopping Centre, s’ajoutera aux 16 autres adresses de l’entreprise au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Ainsi, La Maison Simons sera présente sur tous les marchés du Canada, d’un bout à l’autre du pays.

«Nous nous intéressons aux Maritimes depuis un bon moment et avons choisi Halifax, une ville en pleine croissance, qui profite d’un phénomène de migration important de Canadiens et d’immigrants qui souhaitent vivre dans une ville dynamique, tout en profitant des avantages que procurent la vie près de l’océan», a déclaré Bernard Leblanc, président et Chef de la direction de La Maison Simons.

La nouvelle succursale sera située près du Centre-ville et sera accessible en transport en commun. Elle attirera ainsi des gens de partout dans les Maritimes, estime M. Leblanc.

Cette annonce survient seulement quelques semaines après l’ouverture d’une cinquième succursale dans le Grand Montréal.

«La reprise des magasins est là, nous le constatons tous les jours. Nos ventes en magasin représentent actuellement deux tiers des achats, une preuve que les clients sont de retour et apprécient plus que jamais l’expérience dans nos magasins», a expliqué M. Leblanc.