Une policière sauvée par son sang froid

La policière de la Beauce blessée l’été dernier par un tireur fou qu’elle venait d’intercepter sur l’autoroute 73 a reçu la plus haute distinction de la Journée de reconnaissance policière, lundi, à Nicolet.

L’agente Catherine Giroux, du poste de la SQ de la MRC de La Nouvelle-Beauce, a été décorée de la croix de la bravoure.

Le 18 août dernier, elle avait intercepté un automobiliste pour excès de vitesse à Sainte-Marie sur l’autoroute Robert-Cliche avant que l’intervention de routine ne prenne une tournure dramatique.

Alors qu’elle procédait aux constatations d’usage à l’intérieur de son véhicule, elle aperçoit l’automobiliste à côté de sa voiture pointer une arme vers elle. L’homme fait feu et Mme Giroux est blessée à la main, à l’épaule et au visage.

Elle parvient à faire marche arrière pour se mettre en sécurité avant d’appeler des renforts. Une fois ceux-ci arrivés, elle parvient à leur livrer des détails sur son agresseur.

Non seulement son courage et sa présence d’esprit lui ont sauvé la vie, mais en plus, cela a permis de retrouver le suspect 12 heures plus tard.

Le suspect, Marco Rodrigue, est accusé notamment de tentative de meurtre et de port d’arme dans un dessein dangereux. Il doit revenir en cour le 20 juin.

Autres distinctions

Plusieurs policiers autres ont reçu des médailles pour action méritoire.

Le 24 novembre 2019, les agentes Sandra Normand et Émanuelle Simard du SPVQ ont porté secours à une femme à l’intérieur d’un logement alors que le bâtiment était la proie des flammes. Elles ont aussi guidé les pompiers vers une autre personne à secourir. Les deux résidentes n’ont pas été blessées.

Les agents Raphaël Fawns-Faucher et Jimmy Hudon, de la police de Lévis, ont sauvé une personne prise au piège au second étage d'une maison en feu à l’été 2021.

Enfin, le sergent André-Pierre Doré et l'agent Éric Lapointe du poste de la SQ de Chandler, en Gaspésie, ont été honorés pour leur intervention lors d’un incendie dans une résidence pour aînés le 2 janvier 2020.

Des civils

En plus des 12 héros de l’attaque de l’Halloween dans le Vieux-Québec, trois autres citoyens de la région de Québec ont reçu une citation d’honneur pour leurs actes hors du commun.

Le 10 septembre 2021 à Saint-Raymond, malgré les invectives d’une femme sur place, Priscille Carrier s’est approchée d’une voiture dont la conductrice est inconsciente. Elle a arrêté la voiture, appelle la police et a pris charge des deux enfants sur la banquette arrière. La conductrice est décédée d’un coup de feu et la police a procédé rapidement à l’arrestation de deux suspects, dont la femme qui a tenté d’empêcher Mme Carrier d’intervenir, grâce à l’intervention de celle-ci.

Alors que l’eau du fleuve était à une température de 0,5°C le 31 décembre 2020 Patrick Racine, de Québec, a ramené sur la rive un homme qui s'avançait volontairement et dangereusement dans les profondeurs du fleuve.

Enfin, immunosupprimé et en attente d’une greffe de poumons, Samuel Boisvert, de Québec, a réalisé un effort incroyable compte tenu de ses capacités pour venir en aide à un bambin de 3 ans en train de s’étouffer.

La cérémonie a eu lieu en présentiel pour la première fois depuis 2018 après les inondations de 2019 et la pandémie.