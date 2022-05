VEZINA, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mai 2022, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédé M. Roger Vézina, fils de feu M. Aimé-Ovila Vézina et de feu dame Jeanne Laplante, époux de dame Liliane Duplain. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h50.et de là au cimetière de Boischatel. Il laisse dans le deuil outre son épouse Liliane, ses enfants: Pierre (Hélène Lac), André, feu Claude (Dominique Ouimet), René (Joanne Léger), Liliane (Réjean Breton) et Roger (Anne Duguay); ses petits-enfants: Andrée (Étienne Carrier), Kevin (Isabelle Robichaud), Stéfane (CrystalynO'Donnell), Chloé, Alexandre (Trisha Rafuse), Chelsea, Charles (Mélissa Paradis), Roxanne (Marc-Antoine Giroux), Carolann (Jean-Michel Harvey) et Mickael; ses arrière-petits-enfants: Mathis, William, Zoé, Raphaëlle, Soleil, Élise et Évelyne. Il laisse également dans le deuil ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: feu Denis (Louise Blais), Alice (feu Fabien Nadeau), Laurence (Robert Légaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duplain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Gaston, Maurice et Léonie (Gustave Boutet). La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel de la résidence des Chutes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Laura Lémerveil, 1173 Boul. Charest O, bureau 102, Québec, QC G1N 2C9 https://lauralemerveil.ca/dons/don-unique/