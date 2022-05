SIMARD, Arthur-Henri



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Me Arthur-Henri Simard, fils de Thomas Simard et Marie-Luce Boivin. Natif de Petite-Rivière-Saint-François, il demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.Il est allé rejoindre son épouse Christiane Aubertein et son fils Michel François. Il laisse dans le deuil, son fils Stéphane (Patricia Noël) et ses petits-enfants Carole Ann et Jean Christophe.Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Laurette (feu Robert Bouchard), feu Paul-Yvon (feu Madeleine Gravel), feu Cécile (feu Robert Sunderland), Claire (Paul Sunderland), François (Brigitte Garneau), Jean-Claude (Lise Rhéaume), Lorraine (Jean Bertrand), feu Guy (Jeannine Bernatchez), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Aubertein, Annie (feu Lucien Deschamps), Jean-Paul (Colette Aubertein), François (Michel Aubertein-Labat), neveux, nièces et amis.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 Chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, Tél. : 418 687-6084 www.michel-sarrazin.caLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire