GUIMONT, Micheline Paquet



À l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 9 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Micheline Paquet, épouse de M. Marc-André Guimont. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h50.et de là au columbarium FX Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil outre son époux Marc-André ; ses enfants : Denis (Nancy Langelier et ses enfants Meggie et Nicolas Rancourt), Mélanie (Martin Patry) ; ses petits-enfants : Anabelle, Joshua, Dimitri, Norah, Ève et Éloise ; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Sœur Denise, Pierrette (François Jobin), Clément (Ginette Tessier), feu Gilbert (Jocelyne Morin), Luc, feu Yvon (Louisette Lamothe), Florence (Paul-Yvon Blanchette), Serge, Liliane (Mario Giroux) et Jocelyn (Nicole Goulet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guimont : feu Michel (feu Huguette Paquet), Claude, Jean-Paul (Louise Gendron), feu Alain (Diane Blais), Daniel (Line Lavoie), Richard (Guylaine Paquet), son filleul Pierre Guimont et sa filleule Corinne Blanchette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Ave de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, par téléphone au 418 657-5334 / www.fqc.ca