MATHIEU, Monique Lapointe



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 27 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Monique Lapointe, épouse de feu Jean-Paul Mathieu et conjointe de M. Aurèle Gagné. Elle demeurait à Tring-Jonction. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Manon (Yvan Nadeau), Richard, Alain (Claudine Goupil), Danye et Nancy (Marc Paré); ses petits-enfants : Jessika Jacques (Gabriel Beaudoin), Pier-Ann Jacques, Elizabeth Paré (Jacob Deraps), Dylan Paré et Zach Mathieu; ses arrière-petits-enfants : Mael, Liam et Milane Beaudoin; les enfants de son conjoint : Lucie (Sylvio Poulin), André (Sylvie Côté), Anne (Christophe Mertz) et Pierre (Isabelle Nadeau). Elle était la sœur de feu Henri-Louis (Réjeanne Rodrigue), Madelaine (feu Rolland Bernard), feu Grégoire (Annette Roy), feu Jean-Guy, Jean-Luc (Lise Roy), Carmen (Jean-Marie Dodier) et Ghislaine (feu Normand Mathieu). Elle était la belle-sœur de feu Rose-Aimé (feu Jean-Luc Latulippe), Fernande (feu Rosario Faucher), feu Normand (Ghislaine Lapointe), feu Patrice (Francine Trépanier), Charles-Aimé (Lisette Grondin), Gisèle (feu Clermont Bernard), Guy (Lauréanne Lessard), Jules (Lorraine Grondin) et feu Christiane. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 19 mai de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. la direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la résidence Sainte-Famille de Tring-Jonction, particulièrement Carole et Valérie, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.