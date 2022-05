GARON, Marthe Lavoie



À la Résidence Côté Jardins, le 22 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement entourée de l'amour des siens dame Marthe Lavoie, épouse adorée de monsieur Yves Garon, fille de feu Arthur Lavoie et Marie-Anna Boucher. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 19 h à 21 h.et de là au cimetière St-Michel de Sillery, 2041 Boulevard René-Lévesque O, Québec. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves Garon; ses enfants: Stéphane (Tania Tretiak), Sophie (Stéphane Poulin) et Sébastien (Marie-Pierre Bellemare); ses petits-enfants: Laurent Poulin, Rose-Marie Poulin, Anna Garon, Marc Garon, Charles-Antoine Garon et Julien Garon; ses frères et sœurs: feu Aurèle (feu Marie-Marthe Ouellet), feu Thérèse (feu Michel Dionne), feu Madeleine (feu Joseph Boucher), feu Maurice (feu Anna Alexandre), feu Camille (feu Denise Dubé), feu Laurent (feu Simone Bélanger), feu Marcel (feu Noreen Ward), feu Edgard (feu Gisèle Langlois), feu Irène, feu Andréa (feu Polydor Beaulieu), feu Magella (Jacqueline Ouellet), feu Françoise (feu Henri Grenier) et Gilles (Monique Hélie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins des bons soins prodigués et de la bienveillance dont il a fait preuve au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com