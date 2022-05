HARDY, Claude



À l'hôpital Laval, le 11 mai 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé monsieur Claude Hardy, époux de feu madame Claire Papillon et fils de feu monsieur Eugène Hardy et de feu madame Éva Brière. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Monsieur Hardy laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, Céline S.S.J., Huguette, André (Lise Bonneau); ses petits-enfants: Maxime (Marylee Bouchard), Olivier (Jean-Robert Bonneau); son arrière-petite-fille Léa-Jade; ses sœurs: Yvette S.C.I.M. et Anita; sa belle-sœur de la famille Papillon Denise Denis et une amie proche de la famille Julie Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s de longue date et nouveaux ami(e)s du Château Bellevue de Pont-Rouge où il demeurait depuis un an. Il est allé rejoindre ses sœurs et frères: Fernande (Jean-Baptiste Frenette), Patricia (André Paquin), Ernestine (Henri Thibodeau), Monique (Louis Brousseau), Rita (Lucien Noël), Raymond (Lucienne Fiset), Noëlla (Gérard Lavallée), Gemma (Fernand Thibault), Gaston (Annette Fillion), Yolande S.C.I.M. et Yvon ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Papillon: Noëlla (Paul Gingras), Thérèse (Laurent Jobin), Jeanne (Clément Richard), Fernande (François Piché) et Jacques. Remerciements à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme ainsi qu'à tous les membres du personnel du Château Bellevue pour leur chaleureux accueil et leur constant dévouement. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, soins palliatifs à domicile, https://fsssp.ca ou à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca ou à la société canadienne du cancer www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles au salon.