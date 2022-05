PROVENCHER, Claude

architecte



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Claude Provencher survenu le 6 mai dernier, entouré de ses proches à l'Institut de neurologie de Montréal. Il laisse dans le deuil son épouse, son amoureuse, son amie et sa complice de tous les projets, Lucie Bouthillette. Il laisse également ses chers enfants: Delphine et Julien Provencher; ses sœurs: Lise Tanguay (Renaud) et Carmen; ses belles-sœurs et beaux-frères: (Chantal Bouthillette, France Bouthillette (Yves Sansoucy), Élise Bouthillette (Mario Cardinal) et de nombreux neveux et nièces. Reconnu par tous pour son immense générosité, son intégrité, ses qualités professionnelles, sa passion, le respect des idées et son sens de l'humour, il laisse un grand vide et une immense peine à un grand nombre de proches amis, de collaborateurs et de collègues de travail. Co-fondateur de la firme d'architecture et de design Provencher-Roy, il est considéré comme l'un des instigateurs de la nouvelle architecture urbaine issue de la fin des années 1970 au Canada, et est reconnu pour ses projets à la fois ambitieux, contemporains et à échelle humaine. Croyant fermement en la valeur ajoutée et la pérennité que confère l'architecte à l'environnement bâti, il a inlassablement défendu une vision de la ville où l'architecture était à l'avant-plan, socle de beauté durable pour les générations à venir. La famille accueillera les amis, les proches collaborateurs et collègues, de 12h00 jusqu'à 15h30 à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de neurologie de Montréal, au profit de la recherche clinique sur la SLA dirigée par le Dr Genge, neurologue. Nous remercions l'équipe entière pour leur soutien continu et bienveillant. https://www.alumni.mcgill.ca/give/index.php?formlang=F&formtype=MNI&new=1