Championnat mondial de boxe: Tammara Thibeault en finale au mondial

Tammara Thibeault s’est assurée d’au moins une médaille d’argent au championnat mondial de boxe disputé à Istanbul en Turquie.

Mercredi en demi-finale, la boxeuse native de Saint-Georges de Beauce a disposé de façon unanime de Rady Adosinda Gramane, du Mozambique, par la marque de 5-0 pour obtenir son billet pour la finale chez les moins de 75 kg.

Thibeault a tiré profit de sa plus longue portée pour garder son adversaire à distance. Cette dernière a écopé de deux points de pénalité parce qu’elle accrochait constamment.

« Ce fut un combat plus difficile que j’avais pensé, a raconté Thibeault dans une déclaration transmise à Boxe Canada. Mon adversaire a débuté en force. Elle n’était pas grande, mais elle était solide et avait beaucoup de cœur. »

Désordonnée

« La première ronde était un peu désordonnée, mais j’ai réussi à mieux faire dans les deux dernières, ce qui m’a procuré la victoire, de poursuivre Thibeault qui avait remporté la médaille de bronze lors des derniers mondiaux en 2019. Je suis très heureuse et très excitée. Je m’en vais en finale. Ce sont mes 3es championnats mondiaux et j’ai une chance réelle de remporter l’or. Je suis en extase. »

Thibeault attendait cette opportunité depuis longtemps. « Depuis que je suis très jeune, je rêve à ça de me battre pour une médaille d’or, a-t-elle souligné. Je suis si près. Je suis tellement heureuse et tellement fière. C’est un rêve que je vise depuis longtemps et c’est vraiment difficile de décrire comment je me sens. »

« Je vais tout donner »

La boxeuse de 25 ans entend tout laisser dans le ring lors du combat ultime. « Je vais donner mon 120 pour cent parce que ça fait très longtemps que le Canada n’a pas gagné une médaille d’or au championnat mondial, a indiqué celle qui a pris le 5e rang l’été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo, et je veux être la femme qui la remporte. »

Vendredi en finale, Thibeault croisera le fer avec la Panaméenne Atheyna Bylon qui s’est elle aussi imposée de façon unanime devant la Française Davina Myrha Michel.

En mars dernier en Équateur à l’occasion du championnat panaméricain, la Beauceronne avait défait Bylon en finale pour remporter l’or.