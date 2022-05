Charlotte Cardin annule son concert à L’Impérial à quelques heures d’avis

Charlotte Cardin a été contrainte mercredi d'annuler son premier concert à L’Impérial, quelques heures à peine avant de monter sur scène, disant «combattre des symptômes déjà fort depuis 24h».

L’artiste couronnée aux Juno le week-end dernier, où elle a reçu le titre d’artiste de l’année, dit dans une publication Facebook être peinée d'annoncer ça à la dernière minute.

«C'est avec très grande tristesse que je dois annuler le concert de ce soir à L'Impérial pour des raisons de santé. Je me suis rendue ce matin à la ville de Québec en essayant de me pousser à combattre des symptômes déjà forts depuis 24h. Je n'ai pas été capable de passer à travers le "soundcheck" tant je suis faible. C'est le deuxième concert de la tournée que je dois annuler pour des raisons de maladie et ça me brise le cœur. Je suis profondément désolée», a-t-elle écrit à ses admirateurs.

Normalement, Charlotte Cardin a trois autres concerts à livrer sur la scène de L’Impérial. Mais rien n’est moins sûr. «Je prie pour être assez en forme pour pouvoir maintenir les concerts de [jeudi], vendredi et samedi. On vous tiendra au courant», a-t-elle ajouté.

L’artiste de 27 ans a triomphé à Toronto samedi et dimanche en remportant quatre prix Juno. Elle est repartie avec les trophées de l’artiste de l’année, de la chanson de l’année et de l’album pop de l’année et album de l’année.