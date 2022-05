DROUIN, Claire



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 18 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claire Drouin. Elle demeurait à Lévis.Elle était la fille de feu Nazaire Drouin et de feu Alice Poulin, la sœur de : feu Louis-Nazaire (Fernande Allen), feu Jean-Marie (Pierrette Phillips), feu Hermann (feu Denise Laflamme), feu Louise (Claude Hamel), feu Rollande (André Laplante) et feu Claude. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à la suite. Un merci particulier au personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne pour l'Alzheimer sur leur site : https://alzheimer.ca/fr ou par téléphone : 416-488-8772. Des formulaires seront disponibles sur place.