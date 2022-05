[EN DIRECT] 84e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre se poursuit pour une 84e journée en Ukraine alors que le ministère russe de la Défense affirme que 959 militaires ukrainiens, retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Marioupol, se sont rendus depuis lundi.

Voici les derniers développements, minute par minute

7h11 | Bruxelles propose une nouvelle aide allant jusqu'à 9 milliards d'euros

AFP

Bruxelles propose «une nouvelle assistance macrofinancière exceptionnelle» pour l'Ukraine d'un montant allant «jusqu'à 9 milliards d'euros en 2022», a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Paris «condamne fermement» l'expulsion par Moscou de 34 diplomates français

Paris a «condamné fermement» mercredi l'annonce par la Russie de l'expulsion de 34 diplomates français, estimant que cette décision ne reposait sur «aucun fondement légitime».

7h01 | Bruxelles veut plus d'énergie verte pour s'affranchir de la Russie

La Commission européenne a présenté mercredi un plan à 210 milliards d'euros qui prévoit une accélération des énergies renouvelables et des économies d'énergie pour s'affranchir le plus vite possible des importations de gaz russe en réaction à la guerre en Ukraine.

6h45 | Autriche: un plan d'urgence pour réduire la dépendance au gaz russe

AFP

L'Autriche a présenté mercredi un plan d'urgence visant à faire passer rapidement de 80% à 70% la part du gaz qu'elle consomme en provenance de Russie, afin de prévenir toute éventuelle coupure, un tournant pour ce pays aux forts liens industriels avec Moscou.

6h24 | La Russie annonce expulser 34 diplomates français

La Russie a annoncé mercredi expulser 34 diplomates français, en représailles aux expulsions en avril par la France de 41 Russes, dans la foulée de l'offensive en Ukraine.

6h20 | OTAN: Erdogan espère que les alliés entendront ses «inquiétudes»

AFP

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui menace de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, a espéré mercredi que ses «alliés entendront (nos) inquiétudes» et «nous soutiendront».

6h18 | Le Kremlin accuse l'Ukraine d'«absence totale de volonté» de négocier

Le Kremlin a accusé mercredi l'Ukraine d'«absence totale de volonté» de négocier avec la Russie pour mettre fin au conflit en cours sur le sol ukrainien depuis le début de l'offensive russe le 24 février.

6h05 | Le Kremlin n'a «pas d'information» sur le procès pour crime de guerre d'un soldat russe en Ukraine

Le Kremlin a assuré n'avoir aucune information sur le cas du soldat russe jugé à partir de mercredi pour crime de guerre en Ukraine, tout en accusant Kyïv de fabriquer les accusations de ce type visant la Russie.

5h51 | L'Estonie ne veut pas qu'on laisse «une porte de sortie» à Poutine

AFP

La première ministre d'Estonie Kaja Kallas appelle, dans un entretien au quotidien français Le Figaro publié mercredi, à ne proposer aucune "porte de sortie" au président russe Vladimir Poutine avec lequel elle juge inutile de continuer à parler.

5h46 | Allemagne: Schröder, proche de Poutine, menacé de perdre ses avantages d'ex-chancelier

La coalition au pouvoir en Allemagne va s'attaquer jeudi aux privilèges accordés aux anciens chefs de gouvernement, en particulier Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine et détenteur de plusieurs mandats dans des groupes russes.

5h42 | Dans l'est de l'Ukraine, les champs en flammes témoignent de l'avancée russe

AFP

Oleksiï Poliakov, un professeur ukrainien de biologie à la retraite, se concentre sur la lecture de son livre à l'orée de sa cave, pour ignorer le bruit des obus de mortier russes non loin de lui, sur la ligne de front.

Dehors, un pompier et son camion filent sur une route pilonnée depuis le début de la matinée par les Russes, pour éteindre un incendie sur une colline provoqué par les explosions près du village de Sydorovié, dans l'est de l'Ukraine, au coeur des combats entre Russes et Ukrainiens.

À LIRE | Cette guerre va s’éterniser

Photo AFP

Le conflit en Ukraine entre dans une «phase prolongée» dans laquelle Moscou et Kyïv, dont les revendications semblent irréconciliables, vont se mener une «guerre d’usure», selon des experts.

4h49 | Le groupe suisse Vetropack supprime 400 postes en Ukraine après les dommages subis par son usine de Gostomel

Le groupe suisse Vetropack, spécialisé dans les emballages en verre, annonce mercredi la suppression de 400 postes en Ukraine après les dommages subis durant les combats par son usine basée à Gostomel, dans la région de Kyïv.

4h21 | 959 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi

AFP

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que 959 militaires ukrainiens, retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Marioupol, se sont rendus depuis lundi.

3h46 | Un gymnaste russe suspendu pour son soutien à l'invasion de l'Ukraine

Le gymnaste russe Ivan Kuliak a été suspendu par la Fédération internationale de gymnastique (FIG) pour avoir exprimé de manière ostentatoire son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé la fondation éthique de la FIG.

3h21 | Tokyo exhorte Pékin à être «responsable» dans la crise russo-ukrainienne

AFP

Le ministre japonais des Affaires étrangères a exhorté mercredi Pékin à «jouer un rôle responsable» dans la crise russo-ukrainienne, lors de son premier entretien avec son homologue chinois depuis six mois.

2h41 | OTAN: la Finlande et la Suède ont soumis leurs demandes d'adhésion

AFP

La Finlande et la Suède ont soumis mercredi leurs demandes d'adhésion à l'OTAN et des consultations étaient en cours entre les Alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance.

CARNET DE GUERRE | Pire qu'en Afghanistan pour la Russie?

Hier, à la télévision d’État, un analyste militaire a offert une rare leçon de réalisme sur un réseau où on est rarement aussi candide. La situation se détériore et l’évolution du conflit n’est pas à l’avantage des Russes.

0h45 | Gamlet, street artiste ayant «l'ordre» de peindre à Kharkiv

AFP

Gilet pare-balles noir orné de l'écusson du Bataillon Khartia, un tourniquet pour faire des garrots et.... deux feutres, un noir et un blanc: c'est «l'équipement de travail» de Gamlet Zinkivsky, street artiste ukrainien de renom qui a décidé de rester à Kharkiv, sa ville natale, pour «peindre les murs» dévastés par la guerre.

AFP

0h | Le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe s'ouvre à Kyïv

La justice ukrainienne entame mercredi son premier procès pour crime de guerre depuis l'entrée des troupes de Moscou sur son territoire, celui d'un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé.