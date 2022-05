Groupe Lebel, de Rivière-du-Loup, l’un des principaux manufacturiers de bois d’œuvre dans l’est du Canada, a remis récemment une contribution de 100 000 $ à La Maison l’autnid pour la réalisation de la résidence Doris-Dickner, soit la conversion de l’ancien presbytère Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en résidence qui accueillera des adultes autistes de la région du Bas-Saint-Laurent. Lancée le 14 février dernier, la campagne majeure de financement de La Maison l’autnid a le vent dans les voiles. L’organisme compte déjà sur un montant de plus de 750 000 $ en contributions confirmées, engagées ou reçues jusqu’à maintenant pour concrétiser sa vision. La campagne de financement participatif entreprise sur la plateforme de La Ruche, depuis le 14 mars, connaît aussi une solide progression. Alors qu’il reste un peu plus d’un mois à cette sollicitation populaire, 85 % de l’objectif de 100 000 $ est atteint. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-François Boulanger, vice-président au financement ; Isabelle Marquis, présidente de La Maison l’autnid, et Louis-Frédéric Lebel, président de Groupe Lebel.

Où sont passés mes rêves de retraite ?

C’est le 26 avril dernier que s’est tenue la première représentation d’une série de huit de la pièce Où sont passés mes rêves de retraite ? de la troupe de théâtre de Cap-Santé, initiative de la Table de concertation des aînés de Portneuf, en collaboration avec plusieurs partenaires du territoire de la MRC de Portneuf, pour lutter contre la maltraitance des aînés. Une première plus que réussie alors qu’une soixantaine d’aînés y ont assisté. Les sept autres représentations se dérouleront dans plusieurs villes de la MRC de Portneuf jusqu’au 15 juin. Renseignements : Table de concertation des aînés de Portneuf, 418 873-0059. Sur la photo, de l’avant vers l’arrière : André Trépanier, Danielle Fortin, Céline Roy et Gaston Guimond, de la troupe de théâtre de Cap-Santé.

Un atout pour l’équipe

Depuis quelques semaines maintenant, la clinique Medicart de Québec, située au 2954, boulevard Laurier, à Québec, peut compter sur l’expertise du Dr Stéphane Maurice (photo) pour des services médico-esthétiques haut de gamme pour le visage et pour le corps, dans un environnement sécuritaire à la fine pointe de la technologie. Son expérience de près de 25 ans lui permet de tisser des liens de confiance durables avec ses patients. Diplômé d’un doctorat en médecine et d’une maîtrise en psychologie, il a une expertise et une polyvalence qui sont de réels atouts pour l’équipe de la clinique Medicart de Québec.

Anniversaires

Sylvain Trudel (photo), écrivain québécois, 59 ans... Émile Poulin, auteur (biographie de Maxime Farago et Mon amour pour le sport), 88 ans... Frédérick De Grandpré, acteur et chanteur, 50 ans... Brent Ashton, avec les Nordiques de 1984 à 1987, 62 ans... Heinz-Harald Frentzen, ex-pilote de Formule 1, 54 ans... Yannick Noah, ex-joueur de tennis professionnel et chanteur français, 62 ans... Reggie Jackson, élu au Temple de la renommée du baseball majeur en 1993, 76 ans... Gino Brito, ex-lutteur professionnel québécois, 81 ans.

En souvenir

Le 18 mai 2007. Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, annonce la nomination de Pierre Duchesne (photo) au poste de lieutenant-gouverneur du Québec, succédant ainsi à Lise Thibault qui était en poste depuis janvier 1997. Il sera assermenté le 7 juin 2007. Son mandat sera renouvelé en 2012. Après avoir occupé ses fonctions pendant huit ans, il sera remplacé en 2015 par J. Michel Doyon.

Disparus

Le 18 mai 2021 : Gilles Lupien (photo de gauche), 67 ans, ancien défenseur du Canadien de Montréal et agent de joueurs... 2021 : John Gomery (photo de droite), 88 ans, juge connu pour avoir présidé la commission d’enquête sur le scandale des commandites... 2020 : Michelle Rossignol, 80 ans, comédienne québécoise (Véronique dans le téléroman Des dames de cœur) ... 2019 : Jean Beaudin, 80 ans, réalisateur québécois ... 2017 : Roger Ailes, 77 ans, fondateur de Fox News... 2013 : Steve Forrest, 87 ans, acteur américain...2012 : Dr. Georges-Albert Daigle, 89 ans, fondateur du département d’orthopédie, en 1957, à l’Hôtel-Dieu de Lévis... 2004 : Serge Turgeon, 58 ans, comédien québécois... 1995 : Elizabeth Montgomery, 57 ans, Ma sorcière bien-aimée... 1968 : Gérald Martineau, 65 ans, ex-propriétaire des As de Québec de la Ligue Américaine de Hockey, de 1959 à 1967.