Le promoteur du World Trade Center s’installe à Montréal

Silverstein Properties, le promoteur immobilier des tours du World Trade Center, installera ses pénates à Montréal. L’entreprise souhaite y implanter un important centre de recherche et développement, Inspire Labs, ce qui va contribuer à la création de 30 emplois dans la métropole.

Il s’agira du premier bureau canadien de l’entreprise, l’un des plus importants gestionnaires d’immeubles de Manhattan. La société souhaitait prendre de l’expansion, tout en conservant une proximité avec New York.

« Outre le fait que la ville est magnifique et que la nourriture est excellente, nous sommes dans le même fuseau horaire, c’est très pratique, on y parle aussi l’anglais », a soutenu Noam Weisman, vice-président de Silverstein Properties, lors d’une entrevue avec le Journal.

L’entreprise était aussi à la recherche de talents et a trouvé dans la métropole un écosystème pour la mise en place de son centre.

« Montréal a plusieurs universités et programmes en informatique. La ville offre un vaste bassin de talents multilingues et qualifiés qui comprend des spécialistes en TI et des étudiants nouvellement diplômés », a-t-il souligné.

Montréal International qui a participé à l’implantation de la firme dans la métropole croit que l’arrivée du promoteur pourrait faire des petits.

« C’est un gros joueur, reconnu et important dans son domaine. Quand arrive des joueurs comme cela, c’est clair que ça envoie un message positif pour l’ensemble de l’industrie », a souligné le patron de l’organisation, Stéphane Paquet, présent à New York pour l’annonce, tout comme la mairesse de Montréal Valérie Plante.

À Montréal, le centre travaillera à la transformation d’une application de gestion des 50 000 locataires du promoteur en une solution numérique personnalisée. Un autre projet intitulé RTSP, s'adresse aux entreprises qui cherchent à offrir à leur personnel des espaces lors de voyages professionnels.

Aucune demande n’a été faite pour une aide gouvernementale. Mais l’entreprise pourrait profiter de certains programmes en place notamment pour la recherche et le développement.

Le dirigeant de la firme n’a pas voulu détailler l’ampleur de l’investissement, mais il s’agira d’un actif stratégique pour le promoteur. « Il s’agira de notre plus grand centre de recherche et développement », a souligné M. Weisman.

Montréal International souligne que les discussions avec Silverstein ont été menées rondement, environ deux mois. « La moyenne d’un projet normalement c’est un an et demi, le temps d’incubation, entre le moment où on leur parle et tout. Dans ce cas-ci, ça été très rapide », a expliqué M. Paquet.