Lévis: la collecte des déchets toutes les deux semaines devient permanente

Mise en place à l'été 2021, la collecte résidentielle des déchets toutes les deux semaines à Lévis deviendra permanente. La municipalité souhaite éliminer les déchets à la source et tendre vers le «zéro déchet».

C’est du moins ce que le maire de Lévis a annoncé mercredi en point de presse. «Cette fréquence de collecte des ordures est déjà en vigueur de septembre à mai et sera désormais maintenue toute l’année. La réduction de la fréquence de la collecte des ordures est un moyen simple et efficace pour réduire le tonnage de déchets éliminés», a affirmé M. Lehouillier. Selon lui, «la collecte des déchets aux deux semaines devrait inciter à un meilleur tri et nous permettre collectivement d’atteindre les cibles provinciales».

Le maire a insisté pour dire que la collecte toutes les deux semaines est «une tendance lourde» dans les municipalités québécoises et que Lévis ne fait qu’emboîter le pas à des villes comme Gatineau, Longueuil, Sherbrooke ou Terrebonne.

Priorité au compostage

À Lévis, le compostage, par l’intermédiaire du bac brun, se fait de façon hebdomadaire depuis 11 ans, et cette fréquence ne changera pas. «Ce qui va être demandé aux citoyens – et c’est là qu’on va faire beaucoup de pédagogie –, c’est de dire qu’au lieu de mettre vos déchets dans votre conteneur à déchets, faites un tri et essayez de mettre ce qui est compostable dans le bac à compostage. Ça va éviter tous les désagréments qu’on peut imaginer», a suggéré Gilles Lehouillier.

Fait à noter, Serge Bonin, seul conseiller de l’opposition à Lévis, accompagnait le maire pour cette annonce. Il a soutenu la mesure de collecte des déchets toutes les deux semaines. «Il faut protéger notre planète. On a des objectifs, à Lévis. Pour les atteindre, ça prend des actions concrètes et efficaces», a laissé tomber le conseiller de l’opposition qui préside d’ailleurs le comité de gestion des matières résiduelles.

M. Bonin a rappelé qu’une collecte des déchets moins fréquente peut permettre de réduire les matières qui se retrouvent au site d’enfouissement et à l’incinérateur et, ainsi, de réduire la quantité de gaz à effet de serre (GES) émis.

La collecte toutes les deux semaines ne risque-t-elle pas de causer de mauvaises odeurs, surtout en été? «S’il y a des odeurs et des vers qui proviennent des déchets, c’est parce qu’il y a des matières compostables qui s’y trouvent, a-t-il rappelé. C’est parce qu’il y a des cœurs de pomme, de la viande, des restants d’os... Ça doit aller dans le compost qui passe toutes les semaines.»

Selon la Ville de Lévis, lorsque la collecte des déchets toutes les deux semaines a été mise en place, à l’été 2021, quelques plaintes de citoyens lui auraient été acheminées. Cependant la municipalité n’était pas en mesure de fournir le nombre exact de ces plaintes au moment d’écrire ces lignes. On a par ailleurs insisté pour dire qu’une partie de ces plaintes avaient pour cause les difficultés rencontrées par la compagnie Sani-Terre. Ces problèmes étaient liés à des enjeux de pénurie de main-d’œuvre et aux travaux sur le pont Pierre-Laporte, a rappelé Dominic Deslauriers, directeur général adjoint à Lévis.

À Québec

À Québec, le maire Bruno Marchand a affirmé au Journal que la Ville ne planifiait pas, pour le moment, de changer le rythme de la collecte des déchets.

«On va regarder la mesure que Lévis met en place. On va pouvoir s’inspirer d’eux et voir quels sont les effets et comment les citoyens reçoivent ça», a-t-il déclaré en rappelant que l’analyse devrait tenir compte de l’inauguration, cet automne, de l’usine de biométhanisation.