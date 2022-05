Paris sportifs: la finale de l’Est attend les Hurricanes

Selon les preneurs aux livres, les Hurricanes de la Caroline disposeront des Rangers de New York au deuxième tour des séries de la Coupe Stanley.

À quelques heures du début de la confrontation mettant aux prises ces deux équipes de la section Métropolitaine, mercredi, le site Mise-o-jeu + favorisait les «Canes», premiers de leur division en saison régulière. La cote pour une victoire de la Caroline, peu importe le nombre de matchs requis, était de 1,47, comparativement à 2,50 pour le club de la Grosse Pomme.

Les amateurs de hockey souhaitant miser sur l’identité du vainqueur et le total de parties jouées ont noté que la même plateforme prévoit un gain des Hurricanes en cinq, six ou sept affrontements; les cotes proposées ici sont dans l’ordre de 5,00, 5,25 et 5,00, tandis qu’un balayage vaudra 8,50 fois le montant sur la table.

À l’opposé, une série de quatre duels à l’avantage des Blueshirts est cotée à 21,00. Le total passe à 12,00 pour un triomphe en cinq parties. Les chiffres pour un gain de New York en six ou sept matchs sont pour leur part similaires, à 7,00 et 7,50.

Les deux rivaux ont eu besoin de sept rencontres pour passer à la demi-finale de l’Association de l’Est. La Caroline a défait les Bruins de Boston, samedi, et les Rangers en ont fait de même avec les Penguins de Pittsburgh le lendemain. Pendant la campagne, les Ouragans ont gagné trois de leurs quatre confrontations face à New York.