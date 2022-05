Permis de conduire à des étrangers: six suspects arrêtés au Québec et en Ontario

Deux Québécois et quatre Ontariens qui auraient produit et utilisé de faux documents auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de fournir des permis de conduire à des «clients étrangers» ont été arrêtés mercredi matin au terme d’une enquête de quatre ans.

«Les suspects permettaient à leurs clients étrangers d’obtenir un permis de conduire de classe 5 (véhicule de promenade) et éventuellement de classe 1 (poids lourds) auprès de la SAAQ, à l’aide de documents falsifiés», a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Parmis les suspects appréhendés, on retrouve deux Québécois, soit Gurvinder Singh, 55 ans, de Laval et Gurpreet Singh, 33 ans, de Saint-Eustache. Les quatre autres suspects, âgés entre 50 et 68 ans, ont été arrêtés à Cornwall et à Caledon, près de Toronto.

Les suspects devraient comparaître ultérieurement au palais de justice de Montréal sous divers chefs d’accusation, dont production et utilisation de faux documents.