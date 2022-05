Quatre Chinois et un Américain inculpés à New York d’espionnage

La justice fédérale américaine a annoncé mercredi l’inculpation pour espionnage de quatre agents chinois demeurés dans leur pays et d’un Américain d’origine chinoise arrêté aux États-Unis en mars.

Ce professeur de 73 ans, Shujun Wang, né en Chine et naturalisé américain, est accusé d’avoir fourni à Pékin, via quatre agents du ministère chinois de la Sécurité de l’État (MSS), des informations sur des opposants et défenseurs de la démocratie et des droits humains à Hong Kong, Taïwan, pour les Ouïghours et pour le Tibet, selon un communiqué des procureurs fédéraux de Brooklyn, Breon Peace et Matthew Olsen.

Cofondateur d’une organisation new-yorkaise considérée comme critique envers le régime chinois, Shujun Wang est soupçonné d’avoir utilisé son statut social pour recueillir des informations sur des militants prodémocratie aux États-Unis, qu’il livrait ensuite par messageries cryptées et courriels à quatre agents de Pékin.

Ces quatre fonctionnaires chinois ont été également inculpés d’espionnage en leur absence et se prénomment Feng He, Jie Ji, Ming Li et Keqing Lu, selon la justice américaine.

Les procureurs se félicitent dans leur communiqué d’avoir « mis au jour et contré une opération de la République populaire de Chine (RPC) qui menace la sécurité et la liberté de ressortissants chinois résidant aux États-Unis en raison de leurs convictions prodémocratiques ».

« Nous ne tolèrerons aucune tentative de la RPC ou de quelque régime autoritaire que ce soit d’exporter dans notre pays la moindre pratique répressive », a prévenu le procureur adjoint Olsen.

M. Wang, qui comparaîtra plus tard pour une audience de fixation, encourt jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et a été arrêté le 16 mars à New York, dans le cadre de la révélation par la justice américaine de plusieurs affaires d’espionnage visant Pékin.

L’une porte sur une campagne de dénigrement d’un ancien contestataire de Tiananmen, réfugié aux États-Unis en 1992, naturalisé américain et qui, après avoir été militaire américain, brigue un siège à la Chambre des représentants du Congrès. Il s’agit probablement, selon la presse, de Yan Xiong, en lice pour représenter l’État de New York.

D’après la justice, Qiming Lin, policier à la retraite soupçonné de travailler pour le MSS, a recruté un détective privé aux États-Unis pour surveiller le candidat et le discréditer.

Une autre affaire vise Fan Liu, chef d’une entreprise de communication, et Matthew Ziburis, un garde du corps, arrêtés en mars à New York. Ils sont aussi accusés d’avoir espionné des opposants chinois aux États-Unis et d’avoir mené une campagne de diffamation contre eux.