Tom Cruise, une machine de guerre au box-office

CANNES | Qui peut défier avec une telle régularité James Bond et les franchises de superhéros au box-office? Tom Cruise, bientôt 60 ans, le visage de «Mission impossible» et autres superproductions, comme Top Gun: Maverick parachuté mercredi au Festival de Cannes.

«Tom Cruise est l’un des acteurs dans l’histoire du cinéma qui dans ses choix, dans ses projets, dans son travail a le plus grand taux de réussite», salue Thierry Frémaux, délégué général du Festival, qui se transforme le temps d’une journée en tour de contrôle pour recevoir hors compétition Top Gun: Maverick (suite du premier volet de 1986) et sa méga-star.

L’acteur-producteur n’a jamais endossé de cape de superhéros en 40 ans de carrière mais est pourtant sommé de se muer en sauveur du cinéma alors que les salles tardent à retrouver leur niveau de remplissage d’avant la crise sanitaire mondiale.

AFP

«Quand il s’engage dans un projet, c’est un beau résultat, un beau film, et c’est aussi cet artiste-là que nous accueillons, pas seulement la superproduction Top Gun dont nous espérons qu’il fera revenir les spectateurs dans les salles de cinéma», développe ainsi Thierry Frémaux.

L’Américain plaît aussi au président du jury du Festival, Vincent Lindon, acteur français pourtant réputé pour une filmographie qui rime avec engagement social. «J’adore Tom Cruise depuis toujours. C’est l’acteur qui court le mieux au cinéma, toujours bien droit dans sa ligne !», a-t-il déclaré récemment dans le Journal du Dimanche.

AFP

«Fêlure perceptible»

Il a raison. Tom Cruise court toujours. Au figuré et au sens propre, puisqu’on le voit dans le nouveau Top Gun en course-test d’effort dans une des premières scènes, ce qui lui permet d’afficher un physique toujours soigneusement entretenu. Les retrouvailles avec Val Kilmer, malade sur pellicule et dans la vie, font peine à voir pour ce dernier, tant Tom Cruise affiche une santé éclatante.

C’est avec le premier chapitre Top Gun que le comédien qui venait tout juste de percer avec Risky Business (1983) est devenu une super-star dans la tenue de pilote d’avion de chasse de «Maverick», surnom du personnage.

AFP

Un sobriquet qui veut dire «franc-tireur», ce que l’acteur a essayé d’être en s’échappant du circuit commercial pour des incursions dans le cinéma d’auteur. Né un 4 juillet d’Oliver Stone (1989) se lit ainsi comme un anti-Top Gun, avec un héros, vétéran du Vietnam, cloué sur une chaise roulante, en pleine descente aux enfers.

Un bel effort pour casser son image et tenter - en vain - de décrocher un Oscar pour une performance comme les États-Unis aiment tant. «Il veut être le meilleur (...) il est issu de la classe ouvrière, il y a chez lui une fêlure perceptible, il vient d’un foyer divisé, il était dyslexique», avait décrypté dans le journal Le Monde Olivier Stone.

AFP

Militantisme pro-scientologie

Tom Cruise s’est même offert des parenthèses chez des réalisateurs cérébraux, Stanley Kubrick (Eyes wide shut, avec sa femme de l’époque Nicole Kidman) et Paul Thomas Anderson (Magnolia).

Mais les années 1990 voient aussi Tom Cruise rebasculer de façon décisive dans le cinéma d’action grand public en tant qu’acteur et producteur avec Mission impossible. Avec un premier chapitre (le 7 et le 8 sont en vue) réalisé au passage par Brian De Palma, encore un grand cinéaste pour cet acteur déjà passé devant la caméra de Francis Ford Coppola (Outsiders pour un petit rôle au début de sa carrière) et qui jouera plus tard pour Steven Spielberg (La guerre des mondes).

Tom Cruise tient la vedette dans Mission impossible depuis presque 30 ans (1996), une longévité exceptionnelle qu’aucun acteur incarnant James Bond n’a connue. L’homme au sourire impeccable a bien rebondi alors que son militantisme pro-scientologie a terni son image, notamment au milieu des années 2000.

Il est redevenu un des symboles de la puissance d’Hollywood. «C’est quelqu’un qui se dévoue au cinéma, insiste Thierry Frémaux. Pour voir Tom Cruise, il faut voir un long-métrage de cinéma dans une salle de cinéma».