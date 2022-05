Toujours aucune nouvelle du jury au procès Girouard

Au troisième jour des délibérations en vue d’en arriver à un verdict au procès du tueur de l’Halloween, les 11 jurés ont poursuivi leurs délibérations sans donner le moindre indice sur l’avancement de leurs travaux.

Coupés de leur famille et privés de leur téléphone, les 11 jurés du procès de Carl Girouard ont terminé une troisième journée de délibérations dans le silence. Réuni de 9 h à 17 h avec une pause de dîner de deux heures, le jury est donc retourné à l’hôtel sans avoir de verdict à offrir.

Les jurés ne se sont pas annoncés depuis lundi après-midi alors qu’ils avaient demandé au juge de la Cour supérieure Richard Grenier une copie de ses directives de même qu’une définition des infractions reprochées à l’accusé de 26 ans. Il faut dire que le président du tribunal a permis au jury de réécouter le témoignage d’un témoin en tout ou en partie, et ce, sans en faire la demande.

Délire psychotique ?

Impossible donc de savoir s’ils ont eu besoin de réécouter l’un ou l’autre des experts psychiatres présentés par les parties depuis qu’ils sont séquestrés. En défense, le Dr Gilles Chamberland estime que l’accusé était en délire psychotique le 31 octobre 2020 et qu’il n’était pas en mesure de différencier le bien du mal.

À l’inverse, le psychiatre Sylvain Faucher estime que le périple meurtrier de Carl Girouard était motivé par une quête narcissique et qu’il était pleinement en mesure de comprendre ce qu’il faisait lorsqu’il s’en est pris à François Duchesne et Suzanne Clermont en plus de faire cinq blessés.

Les délibérations reprendront jeudi pour une quatrième journée consécutive.