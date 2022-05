Trafic d'êtres humains: une douzaine d'arrestations à Londres et en Roumanie

Plus d'une douzaine de personnes ont été arrêtées à Londres et en Roumanie mercredi dans le cadre d'une enquête sur un groupe criminel soupçonné d'avoir fait venir des femmes au Royaume-Uni à des fins d'exploitation sexuelle, a annoncé la police de Londres.

Les enquêteurs britanniques ont agi en partenariat avec la police nationale roumaine et l'agence de coopération judiciaire Eurojust.

Le groupe est accusé d'avoir organisé un trafic d'être humain de la Roumanie vers le Royaume-Uni via « des annonces postées sur différents sites d'escorte » à Londres, selon les procureurs roumains.

Opérant depuis 2012, « les suspects ont engrangé environ 3 millions d'euros en exploitant les victimes, qui étaient soumises à des actes de violence contre elles ou leurs familles », a détaillé le parquet anti-mafia (DIICOT) dans un communiqué.

Il cite l'exemple d'une jeune fille de 17 ans « ayant eu des rapports sexuels avec l'un des criminels présumés, qui a fait une vidéo et l'a utilisée pour la faire chanter ».

Les enquêteurs pensent que les profits ont ensuite été blanchis par des banques britanniques avant d'être versés sur des comptes roumains au profit des membres haut placés du groupe criminel.

À Londres, les enquêteurs ont interpellé deux hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 39 ans et ont saisi une épée de samouraï, des drogues, de l'argent liquide et des biens de grande valeur lors de perquisitions dans les quartiers de Kensington et Chelsea, Westminster et Camden.

En outre, deux femmes, toutes deux de nationalité roumaine, ont été retrouvées à l'intérieur des logements perquisitionnés et vont recevoir du soutien et des soins médicaux.

En Roumanie, sept hommes et une femme ont été arrêtés. La police nationale a saisi quatre voitures, d'une valeur approximative de 250 000 euros, et a demandé la saisie d'actifs d'un montant total d'1 million d'euros.

« Malheureusement, ce type d'exploitation se produit encore à Londres », a commenté l'inspecteur-détective Jim Madden, de la police de Londres, dans un communiqué.

« Comme on le voit dans cette affaire, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour partager des renseignements et identifier et arrêter des criminels qui tirent profit de l'exploitation de personnes vulnérables », a-t-il ajouté.