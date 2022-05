Antoine Valois-Fortier: une transition qui était facile

Après trois participations aux Jeux olympiques, Antoine Valois-Fortier a fait la transition comme entraîneur quelques mois après son retour de Tokyo et il se plaît dans son nouveau rôle.

Actuellement en Italie pour un camp d’entraînement de deux semaines qui regroupe plus de 300 judokas d’une dizaine de pays, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne poursuit sa période d’adaptation.

« Je m’adapte bien, mais la réalité d’un athlète et d’un entraîneur est bien différente, souligne le médaillé de bronze des Jeux de 2012 à Londres chez les moins de 81 kg qui a passé 12 ans au sein de l’équipe nationale senior. La plus grosse différence est que tu n’es pas en plein contrôle. Tu mets en place des choses et tu donnes des conseils, mais ce n’est pas toi qui au final agis sur le résultat. Tu dois apprendre à laisser aller. »

« Comme athlète, tu ne réalises pas tout ce que les entraîneurs font, de poursuivre Valois-Fortier. Je prends énormément de plaisir dans mon nouveau travail, ce qui confirme que j’ai pris la bonne décision. »

Au fil des ans, Valois-Fortier avait tissé des liens d’amitié très forts avec ses coéquipiers, ces mêmes coéquipiers qui sont maintenant sous ses ordres. Comment se passe ce nouvel ordre des choses ?

Nouvelle relation

« La majorité des athlètes est très ouverte d’esprit, a-t-il affirmé. Ils me font confiance. C’était bizarre un peu au début, mais c’est à moi d’aider que cette relation soit la plus naturelle possible. Je travaille pour que la transition se fasse bien. »

« Comme athlète, la priorité était moi alors que maintenant ce sont eux ma priorité, d’ajouter Valois-Fortier. Je suis là pour les athlètes et pour les aider. Le message est transmis et je peux établir un lien de confiance pour atteindre leurs objectifs. Le message doit être clair et mes actions doivent refléter mes paroles. »

Valois-Fortier reconnaît qu’il avait un petit doute dans son esprit quand il a pris les rênes de l’équipe canadienne. « Je ne savais pas comment les athlètes allaient réagir à ma venue. Ça me jouait dans la tête, mais les athlètes ont une bonne attitude. »