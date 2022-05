Vague de fraude téléphonique: la police de Lévis met sa population en garde

De plus en plus de fraudeurs se font passer pour des institutions financières dans le but de venir ensuite recueillir des cartes bancaires chez des résidents âgés de Lévis, depuis quelques semaines.

« Il y a une véritable vague de ce genre de stratagème depuis un mois sur le territoire. Plusieurs dossiers distincts ont été ouverts à ce sujet », affirme Véronique Blouin, du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Le corps de police régional souhaite donc mettre en garde sa population et plus particulièrement les aînés qui semblent être ciblés par ce subterfuge.

Depuis le début du mois, au moins cinq individus qui ont mordu à l’hameçon ont porté plainte aux autorités. Dans plusieurs des cas, ils se sont fait flouer de plusieurs milliers de dollars.

Une technique bien rodée

Le fraudeur contacte les victimes et se présente comme un employé d’une institution bancaire et change le numéro de l’afficheur grâce à une application pour subtiliser celui d’une caisse ou d’une banque.

« Pour gagner la confiance de la victime, il lui fait mention de certaines transactions ou propose d’appeler au numéro derrière la carte. Il enchaîne en lui expliquant qu’elle aurait été victime d’une fraude », explique Mme Blouin.

Le malfaiteur lui proposera ensuite des solutions pour que l’individu puisse se protéger ou obtenir de nouvelles cartes. C’est à ce moment qu’il demande au citoyen de mettre ses cartes dans une enveloppe, avec ses NIP, pour qu’on « collègue » vienne les récupérer.

« Un deuxième suspect se présente ensuite au domicile de la victime afin de récupérer l’enveloppe. Peu de temps après, des transactions sont effectuées dans différents commerces des alentours », indique-t-on.

Appel à la vigilance

Le SPVL rappelle que les institutions financières ou la police ont toutes les informations des citoyens en main lorsqu’elles les appellent. Ainsi, jamais ces organisations ne les contacteront pour leur demander des renseignements personnels ou les NIP des cartes bancaires.

Les autorités demandent aux personnes qui pourraient avoir été victimes de ce genre de subterfuges de le dénoncer, en contactant le 911 ou le Centre antifraude du Canada, au 1-888-495-8501.

« On espère qu’une personne nous contacte rapidement pendant ou après ce genre de situation pour qu’on puisse intercepter les fraudeurs la main dans le sac », conclut Véronique Blouin.