Vélo de montagne: Léandre Bouchard prêt à reprendre le collier

Six semaines après une vilaine chute au Brésil qui l’a laissé dans un piteux état, Léandre Bouchard a effectué sa première sortie sur les sentiers sur son vélo de montagne, mercredi, après avoir reçu le feu vert de son orthopédiste quelques heures plus tôt, et il effectuera un retour à la compétition au plus tard le 4 juin.

« Quand je me suis retrouvé dans un sentier de vélo de montagne, je me sentais comme si je n’avais jamais arrêté, a raconté l’olympien des Jeux de 2016 à Rio. J’ai repris mes repères et je n’ai ressenti aucune douleur. C’est une étape importante avant mon retour à la compétition. J’avais fait quelques sorties, mais seulement sur route. »

Optimiste avant de se pointer chez son orthopédiste, Bouchard souhaitait reprendre le collier du 26 au 28 mai à l’occasion du championnat panaméricain disputé en Argentine, mais il pourrait devoir attendre jusqu’à la Coupe Canada du 3 au 5 juin, à Baie-Saint-Paul, comme le prévoyait son plan initial.

« Je suis devant un dilemme, a-t-il résumé. Sur le taco, on a pu voir que mes côtes ne sont pas complètement soudées. Ma réhabilitation osseuse n’est pas complétée à 100 %. Dans 10 jours en Argentine, ça me donnerait du temps, mais mon médecin préférait que j’attende deux semaines encore et non seulement 10 jours. Je suis en réflexion avec mon équipe. »

Blessures sérieuses

Dans une descente d’entraînement, une heure avant la présentation de la Coupe du monde de short track le 8 avril à Petropolis au Brésil, Bouchard est passé par-dessus ses guidons. Bilan de l’opération : cinq côtes fracturées, une luxation à deux ligaments et un pneumothorax qui a entraîné une contusion et des saignements aux poumons.

Le premier diagnostic dans un hôpital au Brésil n’avait rien décelé de sérieux, mais un taco subi à son retour au Lac-Saint-Jean a révélé l’étendue des dommages.

« J’ai été au repos complet pendant une semaine et demie et j’ai fait un retour progressif, a raconté le cycliste d’Alma. Au début, j’avais de la difficulté à promener mon chien. Je suis passé à des sorties faciles de 20 min en vélo, mais j’avais le souffle court. »

Avec l’aide de son physiothérapeute, Stéphane Brassard, le champion canadien en titre a franchi toutes les étapes, en route vers son retour. « J’ai subi des blessures sérieuses et j’étais inquiet au début parce que mes poumons étaient affectés, mais j’ai récupéré à la vitesse grand V. À 95 % de mes capacités, je ne suis pas prêt pour une performance de pointe encore, mais tout sera rentré dans l’ordre d’ici deux à trois semaines. »

Dans une entrevue en début de saison, Bouchard nous disait vouloir percer le top 10 en Coupe du monde. Toujours réaliste ? « Ce n’est pas hors de portée, a-t-il affirmé. Le bon côté de ma blessure est que je vais arriver plus frais lors d’une période intense en juillet, alors que les compétitions vont s’enchaîner. »