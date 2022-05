Verhaeghe, une étoile sur le tard

SUNRISE | Il y a Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Claude Giroux et Sam Reinhart comme joueurs étoiles, mais il y a aussi un ancien du Lightning de Tampa Bay comme acteur clé chez les Panthers en Carter Verhaeghe.

À l’image de l’équipe, Verhaeghe n’a pas connu un départ étincelant lors du premier match contre le Lightning. L’Ontarien de 26 ans restait probablement encore sur son nuage du premier tour des séries contre les Capitals de Washington.

Il a transporté l’attaque des Panthers sur ses épaules face aux Caps avec une récolte de 12 points (6 buts, 6 passes) en six rencontres. Il a marqué les buts vainqueurs lors des trois derniers matchs de cette série, réussissant deux buts dramatiques en prolongation dans les matchs quatre et six.

« C’était assez fou, a dit Verhaghe au lendemain de ce revers de 4 à 1 contre le Lightning. J’ai marqué deux buts en prolongation. Quand tu es un enfant, tu rêves de marquer des buts comme ça en séries. C’était un peu surréel. Mais j’ai encore un travail à accomplir. C’était juste le premier tour. »

« Honnêtement, tu dois toujours oublier ton dernier match. C’est une nouvelle série, nous jouons contre une nouvelle équipe. Je vois ça comme une autre occasion. »

De grandes responsabilités

À 26 ans, Verhaghe a maintenant un rôle important avec les Panthers. Il se retrouve à l’aile du premier trio avec Barkov et Giroux. Depuis son arrivée en Floride en 2020-2021, il est passé d’un joueur marginal avec le Lightning à un joueur d’impact.

« Je connais plusieurs joueurs du Lightning, a-t-il rappelé. C’était étrange de les affronter, surtout l’an dernier. J’ai passé trois ans au sein de cette organisation. J’ai grandi comme joueur avec cette équipe. »

« Tous les ans, je veux m’améliorer. Je joue maintenant avec confiance et je mise sur mes habiletés. Je sais où je suis bon. J’ai appris de plusieurs joueurs lors de mes jours à Tampa et je fais la même chose ici en Floride. Dès mes débuts avec les Panthers, j’ai obtenu de grandes responsabilités. Je dirais que mes minutes ont pratiquement doublé. Je suis un morceau important de l’équipe ici. J’ai gagné en confiance. »

Les Panthers ont aussi reconnu son talent au mois de juillet 2021 en lui offrant une prolongation de contrat de trois ans et 12,5 millions (4,167 millions par année). Bill Zito l’avait attiré à Sunrise au mois d’octobre 2020 en lui octroyant un pacte de deux ans et deux millions.

À ses deux premières saisons en Floride, Verhaeghe a obtenu 36 points en 43 matchs et 55 points en 78 matchs. Avant ça, sa meilleure saison était de 13 points en 52 rencontres avec le Lightning.

Une personnalité attachante

Capitaine des Panthers, Barkov avait logiquement de bons mots pour son coéquipier.

« Depuis le premier jour avec nous, nous aimons beaucoup Carter comme joueur et personne, a mentionné le Finlandais. J’aime être avec lui, c’est un bon gars. Tu as besoin de personnalité comme lui. Quand il débarque à l’aréna, il rend l’ambiance agréable. Je ne le connaissais pas beaucoup comme joueur avant son arrivée en Floride. Mais il n’a jamais cessé de m’impressionner. »

√ Blessé au bas du corps depuis le 5e match contre les Capitals, l’ailier Mason Marchment devrait s’absenter pour une troisième rencontre d’affilée. Andrew Brunette a dit qu’il ne s’attendait pas à un retour au jeu.