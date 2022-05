LAROCHE, Pierrette Lachance



Au Foyer de Loretteville, le 13 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Pierrette Lachance, épouse de feu monsieur Clifford Laroche, fille de feu dame Gabrielle Mercier et de feu monsieur Rock Lachance. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Alain, Jean (Nathalie Falardeau), Marie-Lise, Denis (Claire Rigali) et Marc; ses petits-enfants : Jonathan Falardeau-Laroche, Éric Champlain-Laroche, Bobby Aubé, Tony Aubé, Camille Rigali-Laroche, Gabrielle Rigali-Laroche, Philippe Rigali-Laroche, Maude Rigali-Laroche; son frère : Jean-Marie Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Foyer de Loretteville, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe.