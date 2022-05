ISABELLE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 avril 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Isabelle, conjoint de madame Hélène Samson, fils de feu madame Marguerite Ouellet et de feu monsieur Eugène Isabelle. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène Samson, ses enfants: Alain Isabelle (Nathalie Archambault) et Lynda Isabelle (Cathy Catellier); ses petits-enfants: Sébastien Isabelle, Cynthia Isabelle (Kevin Grondin), Vincent Landry (Kathrine Goddard) et Lauriane Landry (Michael Dufresne); son frère et ses soeurs: feu Jeannine (feu Roger Laverdière), Gisèle (feu Harry Foisy), Suzanne (feu Paul-Henri Blondeau), feu Raymond (Gisèle Tremblay), Pauline (feu Lucien Giroux), Louisette (feu Jean Lemelin), Denise (feu Yvon Clavet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson: Gabrielle (Jean-Luc Bégin), Gisèle (Lucien Émond), Laurette (feu Jocelyn Carrier), Lucille (André Roy), Pauline (Gilles Croteau), feu Pierrette, André (Gaétane Beaumont), Daniel (Micheline Dumas), Gaétan (Lucie Rousseau, Michelle Lang), Aline (Richard Smith), Guy (Barbara Gagné); les enfants de sa conjointe: Sylvie Thomassin (Christian Gagné), Valérie Thomassin et ses enfants: Charles-Antoine Méthot, Maïna Marcil et Victoria Larochelle; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 15.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Un merci spécial à l'équipe de médecins et d'infirmières du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.