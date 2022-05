MÉNARD, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilles Ménard, conjoint de madame Denise Pleau, fils de feu Henri Ménard et de feu Maria Mercier. Il est décédé au CHUL, le 1er mars 2022, à l'âge de 77 ans et 11 mois, après avoir été emporté soudainement par la maladie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h. Les familles, proches et ami(e)s sont invités, à se rassembler, afin de partager de bons souvenirs de Gilles.Les cendres seront déposées, au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière St-Charles, immédiatement après la cérémonie. Outre sa conjointe madame Denise Pleau, il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Marie-Josée Dubois), Vicky, Gina et Dave (Marie-Claude Paquette); ses petits-enfants: Elisabeth, Samuel G, Samuel M, Jean-Félix, Tommy, Vincent, Léann et Louka; ses sœurs: Sr Louiselle, Aliette (feu Ernest Provost, feu Conrad Tanguay), Oviette (Raoul Dubois), feu Laurence (feu Roger Dubois) et feu Sylvianne (André Pouliot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pleau: Marcel (Diane Pelletier), Lorraine (feu Robert Drouin), Jacqueline (Serge Fournier), feu Carmen (Albert Randall), Victor, Magella et Danielle; ses filleuls: Jean-Yves Randall et feu Dave Dubois; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et/ou à la Société canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.